На українсько-румунському кордоні затримали латвійця із наркотиками

Вчора в пункті пропуску «Порубне» прикордонники спільно із працівниками митниці затримали іноземця, який намагався переправити до України речовини схожі на марихуану та галюциногенні гриби.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Громадянин Латвії слідував з Румунії в Україну в пішому порядку. Під час проходження прикордонного контролю службова собака «Аза» подала сигнал правоохоронцям щодо можливого переміщення заборонених речовин. І справді, в ході проведення поглибленого огляду особистих речей чоловіка, прикордонниками спільно із представниками митниці було виявлено пакунок із речовиною зеленого кольору схожою на марихуану та, як стало відомо зі слів іноземця, перемелені та висушені галюциногенні гриби. 30-річний латвієць визнав знайдені речовини своєю власністю.
Тепер іноземцю доведеться давати пояснення своїх дій представникам відповідних правоохоронних структур.