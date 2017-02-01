На річницю Майдану Росія готує насильницькі сценарії в Києві

З 18 по 22 лютого на річницю Майдану Росія готує 3 насильницькі сценарії в Києві
Про це на брифінгу розповів керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає Еспресо.TV.
За його словами, з 18 по 22 лютого, протягом цих днів у Києві планується приблизно 18 масових заходів.
"У підготовці 8 з цих заходів ми фіксуємо певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв. При цьому з цих 8 - 3 організуються з території Російської Федерації", - зазначив Ткачук.
Також він підкреслив, що "наша історія і пам'ять про Героїв Небесної Сотні використовується Росією вкотре і здійснються певні маніпуляції для того, щоб спотворити нашу історію і використати цей привід для дестабілізуючих цілей".