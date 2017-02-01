УНСО долучається до Блокади торгівлі на крові

На засіданні Вищої Ради Української Націоналістичної Самооборони, після попереденьої заяви Політичної партії "УНА-УНСО" та безпосереднього спілкування з учасниками Блокади на сході України, було прийнято рішення про безпосередню участь УНСО у Блокаді торгівлі на крові - повідомляє Інфоцентр УНСО
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Розуміючи небезпеку для Української нації, яку провокують колабороціаністські дії влади, усвідомлюючи всю аморальніість торгівлі на крові та отримавши власну інформацію щодо перебігу подій під час Блокади, Вища Рада Української Націоналістичної Самооборони прийняла рішення:
1. Взяти безпосередню участь у проведенні торгівельної Блокади на сході України.
2. Організацію збору, пересування та забезпечення учасників Блокади покласти на Головний штаб.
3. Призначити представника від УНСО в Координаційному штабі Блокади.
4. Рішення Вищої Ради оприлюднити на офіційному сайті та довести до керівників обласних організацій.
5. Контроль за виконанням рішення Вищої Ради покласти на Головного Командира УНСО.
Контактний телефон інформаційного центру УНСО з питань Блокади: +38 067 917 7570 (Василь).