Трамп знайшов крайнього у захопленні Росією Криму

Росія захопила Крим через м'якість екс-президента США Барака Обами.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав чинний президент США Дональд Трамп.
Крим був захоплений Росією при адміністрації Обами. Обама був занадто м'яким щодо Росії?, – написав Трамп.
Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump
Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?
14:42 – 15 Лют 2017
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Трамп очікує від РФ повернення анексованого Криму Україні.
У відповідь на це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що президент РФ Володимир Путін не розмовляв із Трампом про Крим.
Джерело: 24 Канал