Трамп знайшов крайнього у захопленні Росією Криму

Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?

14:42 – 15 Лют 2017

Росія захопила Крим через м'якість екс-президента США Барака Обами.Про це на своїй сторінці в Twitter написав чинний президент США Дональд Трамп.Крим був захоплений Росією при адміністрації Обами. Обама був занадто м'яким щодо Росії?, – написав Трамп.Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Трамп очікує від РФ повернення анексованого Криму Україні.У відповідь на це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що президент РФ Володимир Путін не розмовляв із Трампом про Крим.Джерело: 24 Канал