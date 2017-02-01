У Чернівцях проходитиме акція "Допомогти може кожен"

Чернівецький осередок Фундація регіональних ініціатив організовує Всеукраїнський проект "Допомогти може кожен", який проходитиме в з 27.02.2017 по 02.03.2017 в Чернівецькій обласній станції переливання крові, що на вул. Українській 36.
Даний проект – це масштабний благодійний проект по збору крові, створений для усвідомлення населенням України важливості добровільної здачі крові для спасіння життя наших громадян.
Кожен небайдужий може здати кров у переливному центрі свого міста, для того щоб врятувати декілька життів і популяризувати донорство крові.