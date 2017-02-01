Мікроавтобус запакований цигарками буковинець зберігав на приватному подвір’ї

Чималу партію сигарет сьогодні вночі затримано на Буковині правоохоронцями області, в рамках спільної операції щодо протидії переміщенню сигарет через кордон.
Перевіряючи випереджувальну інформацію співробітників СБУ відносно імовірного накопичення тютюнової продукції в населеному пункті Селятин, були виявлені ящики із сигаретами.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Тютюнову продукцію спільна міжвідомча група з числа співробітників СБУ, оперативних підрозділів ЗхРУ, прикордонників Чернівецького загону та Національної поліції виявила в автомобілі. 30 ящиків контрафактних сигарет марки «Марбле», скоріш за все, були загружені для подальшого транспортування та незаконного переміщення через державний кордон. Адже відстань від приватного подвір’я мешканця Селятина, де знаходився автомобіль запакований сигаретами, до лінії кордону є незначною.
Варто нагадати, що за останні кілька днів правоохоронцями Чернівецької області на ділянці відділу «Селятин» було упереджено спроби переправи понад 250 ящиків сигарет.