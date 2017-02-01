На Сторожинеччині горіла сільська школа

14 лютого о 22 год. 46 хв. на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в загальноосвітній школі у с. Слобода Комарівці Сторожинецького району. На місце події відразу було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 12 м. Сторожинця, Державного пожежно-рятувального поста ДПРЧ № 12 з с. Бобівці, місцеві пожежні команди сіл Комарівці, Стара Жадова та Нові Бросківці.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Прибувши на місце пожежі, рятувальники з’ясували, що горить навчальний клас на мансарді загальноосвітньої школи, площа пожежі – 95 кв. м. Зважаючи на те, що в приміщенні утворилося сильне задимлення, рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Зусиллями вогнеборців о 23 год. 08 хв. пожежу було локалізовано, а о 01 год. 02 хв. – ліквідовано. До ліквідації пожежі було залучено 10 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. Завдяки діям вогнеборців будівлю школи було врятовано. У результаті пожежі вогнем знищено перекриття між першим і мансардним поверхом на площі 50 м2, покрівлю на площі 45 м2, шкільні парти та приладдя. Причина пожежі встановлюється.