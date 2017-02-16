16 лютого о 12:00

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… АвдіївкуВже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук. Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від «Народного Фронту». Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей». Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з учасниками євромайдану та членами родин Героїв Небесної Сотні«Герої нашого часу». Адреса: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал).
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017” Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці