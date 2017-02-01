Бізнес Чернівців направив на соціальні виплати майже 75 мільйонів ЄСВ

У січні цього року суб’єкти господарювання Чернівців направили на соціальні виплати 74,6 млн.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року бюджет додатково отримав 13,8 млн. грн.
Єдиний соціальний внесок є основним джерелом соціальних виплат на фінансування державних гарантій для незахищених верств населення.
Нагадуємо, що з 1 січня 2016 року максимальну величину бази нарахування єдиного внеску збільшено до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Довідково повідомляємо: з 1 січня 2017 року змінився і максимальний розмір єдиного внеску: 8800 грн (40000 грн х 22%) та 3364 грн за працівника - інваліда (40000 грн х 8,41%). Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), тому мінімальна сума єдиного внеску з 1 січня 2017 року становить – 704 грн (3200 грн х 22%).
Своєчасна сплата єдиного соціального внеску гарантує громадянам право на соціальний захист на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати. організації.