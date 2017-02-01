Перші задекларовані мільйони в Чернівцях

З початком деклараційної кампанії, яка стартувала з 1 січня, чернівчани досить активно почали легалізовувати свої доходи.
Станом на 10 лютого цього року до Чернівецької ОДПІ подано 307декларацій про майновий стан і доходи, громадянами задекларовано 10,0 млн. грн. доходів.
Найбільший задекларований дохід наразі складає майже 900 тис. грн.,- це дивіденди. Про отриману спадщину на суму 5,8 млн. грн. відзвітували 53 мешканці Чернівців, про доходи від продажу нерухомого та рухомого майна на 1,9 млн. грн. – 18 містян, про оренду нерухомого та рухомого майна на майже 200 тис. грн. – 17 мешканців.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що в приміщенні Центру обслуговування платників створено належні умови для полегшення процесу подання декларацій, забезпечено відкритий доступ громадян до інформації. Працівники фахово роз'яснюють норми податкового законодавства, надають консультативну допомогу під час заповнення декларацій, допомагають освоїти технологію подання звітності в електронному вигляді.
Тож, просимо мешканців Чернівців не зволікати, і виконати до 3 травня 2017 року свій конституційний обов’язок з розумінням того, що сплачений податок повернеться до кожного у вигляді тих чи інших соціальних благ.