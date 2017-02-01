Аніматори та конферансьє теж мають сплачувати податки

Громадяни, які надають послуги на розважальних заходах (весіллях, ювілеях, корпоративах, дитячих святах, днях народження тощо) і отримують при цьому дохід від особи, яка не є податковим агентом, зобов'язані включити зароблену і одержану суму до загального річного оподатковуваного доходу. Зазначена сума має бути відображена у податковій декларації про майновий стан минулого року, яку необхідно надати до територіального органу фіскальної служби та сплатити податок із задекларованих доходів.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що громадяни зазначеної категорії зобов’язані в термін до 3 травня 2017 року надати податкову декларацію, в якій буде відображена сума отриманого доходу та обрахованого податку. Сама ж сума податкового зобов'язання сплачується громадянами самостійно в період до 1 серпня 2017 року.
Додаткова інформація: особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент чи то фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.