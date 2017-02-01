Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:55
15 лютого

У Чернівцях проходитиме акція "Допомогти може кожен"

14:06
15 лютого

Мікроавтобус запакований цигарками буковинець зберігав на приватному подвір’ї

14:01
15 лютого

На Сторожинеччині горіла сільська школа

13:41
15 лютого

Бізнес Чернівців направив на соціальні виплати майже 75 мільйонів ЄСВ

13:40
15 лютого

Останній день сплати ПДФО та військового збору загальносистемниками – 17 лютого

13:32
15 лютого

Перші задекларовані мільйони в Чернівцях

13:31
15 лютого

Цьогоріч 78 чернівчан відмовились від «конвертів»

13:30
15 лютого

Здавати в оренду нерухомість можна без реєстрації підприємцем

13:29
15 лютого

Аніматори та конферансьє теж мають сплачувати податки

18:24
14 лютого

Фекалії у колодязі

13:13
14 лютого

Мобілізовані працівники не враховуються при розрахунку кількості найманих осіб для спрощенців

13:06
14 лютого

Авто на біопаливі - знижка для автовласника

13:05
14 лютого

Отримали подарунок чи спадок – задекларуйте доходи

13:04
14 лютого

Маєте квартирантів - задекларуйте доходи

18:47
13 лютого

Чернівчани у січні сплатили 153,4 млн. грн. податків

18:46
13 лютого

Електронний кабінет платника податків - 2017

18:45
13 лютого

Пенсіонери та інваліди-підприємці звільняються від сплати єдиного внеску

16:05
13 лютого

В обласному центрі зайнятості запроваджено електронну чергу реєстрації безробітних

15:14
13 лютого

Право територіальних громад на отримання у комунальну власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини

15:03
13 лютого

За останній тиждень у Чернівцях народилося 76 дітей

14:52
13 лютого

Чернівецький військкомат приєднався до всесвітнього флешмобу на підтримку воїнів АТО

13:53
13 лютого

На Буковині священика підозрюють у зґвалтуванні жінки

13:45
13 лютого

Чернівецькі депутати проходитимуть обстеження у психіатрів

13:12
13 лютого

Правоохоронці Буковини продовжують боротись з порушеннями у лісовій галузі

13:09
13 лютого

У Чернівецькійобласті протягом вихідних сталося 3 пожежі

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… АвдіївкуВже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук.
Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від «Народного Фронту».
Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовни ...Козака позбавлять посади голови Аграрної партії на Буко ...Максим Бурбак "порожняк" не гонить. Він поїзд запуска ...Тунель, що з’єднає Гравітон та Південно-Кільцеву вартує ...Переговорняки на Буковині: дороги, індуси і онкодиспанс ...Аеропорт "Чернівці" прийматиме літаки з низькорозташо ...Буковинські лісівники передали бійцям в Авдіївку утепле ...Родина Мунтяна проживає в Америці. Голова Чернівецької ...Прокуратура Чернівецької області довела, що майстер ліс ...На Буковині активна спільнота долучається до охорони ко ...Цьогоріч власний податковий номер отримав 661 чернівчан ...У дитини з Глибоцького району діагностували кірХто кого куди послав: Іван Юлю чи навпакиХто не сплачує ЄСВ?Чернівецькі рятувальники продовжують рейди у житловому ...
Що, Де, Коли
16 лютого о 12:00
У Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться прес-конференція за участю кураторки Літературного целанівського центру Анастасії Фаєр.
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
16 лютого о 14:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з учасниками євромайдану та членами родин Героїв Небесної Сотні«Герої нашого часу».
Адреса: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал).
16 лютого о 18:30
У Центральному палаці культури (Театральна, 5 малий зал 2 - й поверх) відбудеться творчий вечір буковинської письменниці Маріанни Гончарової.
16 лютого о 18:30
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


Календар
«    Лютий 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Партнери

Аніматори та конферансьє теж мають сплачувати податки

Сьогодні, 13:29 / Коментарів: 0
Громадяни, які надають послуги на розважальних заходах (весіллях, ювілеях, корпоративах, дитячих святах, днях народження тощо) і отримують при цьому дохід від особи, яка не є податковим агентом, зобов'язані включити зароблену і одержану суму до загального річного оподатковуваного доходу. Зазначена сума має бути відображена у податковій декларації про майновий стан минулого року, яку необхідно надати до територіального органу фіскальної служби та сплатити податок із задекларованих доходів.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що громадяни зазначеної категорії зобов’язані в термін до 3 травня 2017 року надати податкову декларацію, в якій буде відображена сума отриманого доходу та обрахованого податку. Сама ж сума податкового зобов'язання сплачується громадянами самостійно в період до 1 серпня 2017 року.
Додаткова інформація: особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент чи то фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

СХОЖІ НОВИНИ:
Як оподатковуються доходи няні?Як оподатковуються доходи няні?ДФС Буковини: 30 квітня – останній день подання декларації про майновий ста ...Здавати в оренду нерухомість можна без реєстрації підприємцемОтримали подарунок чи спадок – задекларуйте доходи
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"