ЗАЯВА УНА-УНСО З ПРИВОДУ БЛОКАДИ ТОРГІВЛІ З ОКУПАНТАМИ

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Новини
14:55
15 лютого

У Чернівцях проходитиме акція "Допомогти може кожен"

14:06
15 лютого

Мікроавтобус запакований цигарками буковинець зберігав на приватному подвір’ї

14:01
15 лютого

На Сторожинеччині горіла сільська школа

13:41
15 лютого

Бізнес Чернівців направив на соціальні виплати майже 75 мільйонів ЄСВ

13:40
15 лютого

Останній день сплати ПДФО та військового збору загальносистемниками – 17 лютого

13:32
15 лютого

Перші задекларовані мільйони в Чернівцях

13:31
15 лютого

Цьогоріч 78 чернівчан відмовились від «конвертів»

13:30
15 лютого

Здавати в оренду нерухомість можна без реєстрації підприємцем

13:29
15 лютого

Аніматори та конферансьє теж мають сплачувати податки

18:24
14 лютого

Фекалії у колодязі

13:13
14 лютого

Мобілізовані працівники не враховуються при розрахунку кількості найманих осіб для спрощенців

13:06
14 лютого

Авто на біопаливі - знижка для автовласника

13:05
14 лютого

Отримали подарунок чи спадок – задекларуйте доходи

13:04
14 лютого

Маєте квартирантів - задекларуйте доходи

18:47
13 лютого

Чернівчани у січні сплатили 153,4 млн. грн. податків

18:46
13 лютого

Електронний кабінет платника податків - 2017

18:45
13 лютого

Пенсіонери та інваліди-підприємці звільняються від сплати єдиного внеску

16:05
13 лютого

В обласному центрі зайнятості запроваджено електронну чергу реєстрації безробітних

15:14
13 лютого

Право територіальних громад на отримання у комунальну власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини

15:03
13 лютого

За останній тиждень у Чернівцях народилося 76 дітей

14:52
13 лютого

Чернівецький військкомат приєднався до всесвітнього флешмобу на підтримку воїнів АТО

13:53
13 лютого

На Буковині священика підозрюють у зґвалтуванні жінки

13:45
13 лютого

Чернівецькі депутати проходитимуть обстеження у психіатрів

13:12
13 лютого

Правоохоронці Буковини продовжують боротись з порушеннями у лісовій галузі

13:09
13 лютого

У Чернівецькійобласті протягом вихідних сталося 3 пожежі

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… АвдіївкуВже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук.
Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від «Народного Фронту».
Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
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Що, Де, Коли
16 лютого о 12:00
У Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться прес-конференція за участю кураторки Літературного целанівського центру Анастасії Фаєр.
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
16 лютого о 14:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з учасниками євромайдану та членами родин Героїв Небесної Сотні«Герої нашого часу».
Адреса: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал).
16 лютого о 18:30
У Центральному палаці культури (Театральна, 5 малий зал 2 - й поверх) відбудеться творчий вечір буковинської письменниці Маріанни Гончарової.
16 лютого о 18:30
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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ЗАЯВА УНА-УНСО З ПРИВОДУ БЛОКАДИ ТОРГІВЛІ З ОКУПАНТАМИ

Сьогодні, 10:43 / Коментарів: 0
ЗАЯВА УНА-УНСО З ПРИВОДУ БЛОКАДИ ТОРГІВЛІ З ОКУПАНТАМИЗаява політичної Партії УНА-УНСО у зв'язку з посиленням свавілля поліції та останніми подіями на Сході України.

З огляду на постійні нападки, як інформаційні так і безпосередні, на учасників блокади торгівлі з окупантами, в якій беруть участь і бійці УНСО, політична партія УНА-УНСО висуває наступні вимоги до влади:
1. В найкоротші терміни забезпечити повну блокаду торгівлі не тільки з окупантами на лінії розмежування, а й безпосередньо на кордоні з країною-агресором – Росією.
2. Ввести для громадян РФ візовий режим, оскільки ЄС, до якого так прагне більшість Українського Народу, має для громадян цієї країни саме такий порядок перетину кордону.
3. Розірвати дипломатичні стосунки з РФ, за прикладом Грузії, яка, після агресії по відношенню до Південної Осетії – вчинила саме так, адже дивно говорити з ворогом дипломатичною мовою.
4. Не видавати громадянство чи вид на проживання будь-яким громадянам РФ, адже за цими, ніби як сльозливими проханнями, може ховатися відвертий ворог, чи в даному випадку інтервент, як наприклад ведучий Матвій Ганапольський, що зараз з екранів телевізорів та динаміків радіо несе відверто антиукраїнську пропаганду, а громадянство йому дав особисто Президент України Петро Порошенко.
5. Закрити всі міждержавні урядові та неурядові організаці, навчальні та культурні центри, адже вони є розплідниками не тільки пропаганди країни-агресора, а й фактичними базами по підготовці бойовиків та терористів.
6. Негайно денонсувати угоду між СБУ та ФСБ, яка не дивлячись на майже три роки війни – діє, а агенти Кремля й досі вільготно почувають себе навіть у найпотаємніших коридорах нашої служби безпеки.
7. На законодачому рівні визнати території ОРДЛО та Криму окупованими територіями. Це надасть Україні можливість на міжнародному рівні застосовувати положення "Конвенції про захист цивільного населення під час війни".
8. На найближчому засіданні Радбезу ООН підняти питання невідкладного звільнення ВСІХ в’язнів Кремля: Миколу Карп’юка, Станіслава Клиха, Олега Сєнцова, Олександра Кольченка. Романа Сущенка та десятків інших Українських Патріотів, що страждають в кремлівських казематах.

В противному випадку – блокада посилюватиметься і незабаром перекинеться під ваші віли, маєтки та таунхауси, які ви «чесно» заробили і не менш «чесно» задекларували. Досить заробляти на крові найкращих Патріотів. Або ви кладете цьому край – або край прийде вам.

Слава Нації! Смерть ворогам!

Інфоцентр УНСО
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