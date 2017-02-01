ЗАЯВА УНА-УНСО З ПРИВОДУ БЛОКАДИ ТОРГІВЛІ З ОКУПАНТАМИ

Заява політичної Партії УНА-УНСО у зв'язку з посиленням свавілля поліції та останніми подіями на Сході України.
З огляду на постійні нападки, як інформаційні так і безпосередні, на учасників блокади торгівлі з окупантами, в якій беруть участь і бійці УНСО, політична партія УНА-УНСО висуває наступні вимоги до влади:
1. В найкоротші терміни забезпечити повну блокаду торгівлі не тільки з окупантами на лінії розмежування, а й безпосередньо на кордоні з країною-агресором – Росією.
2. Ввести для громадян РФ візовий режим, оскільки ЄС, до якого так прагне більшість Українського Народу, має для громадян цієї країни саме такий порядок перетину кордону.
3. Розірвати дипломатичні стосунки з РФ, за прикладом Грузії, яка, після агресії по відношенню до Південної Осетії – вчинила саме так, адже дивно говорити з ворогом дипломатичною мовою.
4. Не видавати громадянство чи вид на проживання будь-яким громадянам РФ, адже за цими, ніби як сльозливими проханнями, може ховатися відвертий ворог, чи в даному випадку інтервент, як наприклад ведучий Матвій Ганапольський, що зараз з екранів телевізорів та динаміків радіо несе відверто антиукраїнську пропаганду, а громадянство йому дав особисто Президент України Петро Порошенко.
5. Закрити всі міждержавні урядові та неурядові організаці, навчальні та культурні центри, адже вони є розплідниками не тільки пропаганди країни-агресора, а й фактичними базами по підготовці бойовиків та терористів.
6. Негайно денонсувати угоду між СБУ та ФСБ, яка не дивлячись на майже три роки війни – діє, а агенти Кремля й досі вільготно почувають себе навіть у найпотаємніших коридорах нашої служби безпеки.
7. На законодачому рівні визнати території ОРДЛО та Криму окупованими територіями. Це надасть Україні можливість на міжнародному рівні застосовувати положення "Конвенції про захист цивільного населення під час війни".
8. На найближчому засіданні Радбезу ООН підняти питання невідкладного звільнення ВСІХ в’язнів Кремля: Миколу Карп’юка, Станіслава Клиха, Олега Сєнцова, Олександра Кольченка. Романа Сущенка та десятків інших Українських Патріотів, що страждають в кремлівських казематах.
В противному випадку – блокада посилюватиметься і незабаром перекинеться під ваші віли, маєтки та таунхауси, які ви «чесно» заробили і не менш «чесно» задекларували. Досить заробляти на крові найкращих Патріотів. Або ви кладете цьому край – або край прийде вам.
Слава Нації! Смерть ворогам!Інфоцентр УНСО