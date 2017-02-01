У Луганську невідомі вирізали 20 російських солдатів

Поки Зорян та Шкиряк святкували у Києві свою вдалу операцію по знищенню Гіві в Донецьку, в Луганську партизани кухонними ножами вирізали більше кацапів ніж іх офіційно загинуло нещодавно в Авдіївці… У ніч 11.02.2017 невідомі в районі Луганська напали на розквартированих російських військовослужбовців в / ч 88612 “Саратовський навчальний центр бойового застосування ракетних військ і артилерії Сухопутних військ. Передає OnPress.info.
“Г-н н. п. Луганск. В районе расквартирования неизвестными лицами совершено нападение на специалистов в/ч 88612 (*Саратовский учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск). “200” – 18, “300” – 2(оба в критическом состоянии) ТМН – 2. Все нанесенные ранения холодным оружием. Обстоятельства происшествия уточняются”
Це не перший випадок у Луганську, коли невідомі спеціалісти вирізають окупантів застосовуючи холодну зброю.Джерело