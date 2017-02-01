Будуть вибори на Буковині в Карпатах

У двох об’єднаних громадах Чернівецької області вибори відбудуться в квітні
14 лютого Центральна виборча комісія призначила на 30 квітня вибори в Конятинській та Селятинській сільських об’єднаних територіальних громадах (Путильського району).
До Конятинської ОТГ входять Конятинська сільська рада (села Конятин, Великий Липовець, Самакова), Довгопільська сільська рада (села Довгопілля, Греблина, Плита, Стебні) та Яблуницька сільська рада (села Яблуниця, Голошина, Плай). Загалом населення громади складає майже 5 тис. мешканців.
До складу Селятинськї сільської об’єднаної територіальної громади увійшли Селятинська сільська рада (села Селятин, Галицівка, Руська), Плосківська сільськ рада (села Плоска, Лустун) та Шепітська сільська рада (села Шепіт, Андреківське, Верхній Яловець, Нижній Яловець, Сарата). Кількість населення – 4,8 тис. мешканців.
Ці громади отримали в грудні позитивні висновки облдержадміністрації та в січні завершили процес об’єднання. У квітні виборці обиратимуть сільських голів об’єднаних громад та по 22 депутати у кожній сільраді за мажоритарною виборчою системою.
Після проведення виборів у травні у Чернівецькій області діятиме 18 об’єднаних громад.
Прес-служба Офісу реформ Чернівецького
РВ Асоціації міст України