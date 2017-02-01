Фекалії у колодязі

Поки голова облради Іван Мунтян снідав у Трампа в Америці, на його малій батьківщині у селі Кам`янка Глибоцького району якісь негідники отруїли два колодязі фекаліями.
Кажуть, що то був коров`ячий муст. Найстрашніше, що вода з цих колодязів трубами подавалася до школи. На щастя, ніхто не отруївся. Санслужба швидко зреагувала. Воду очистили.
Як не дивно, досі не знайшли, звідки у воді взявся коров`ячий муст. Ні поліція, ні сільрада села Кам`янка не спроможні знайти шкідників чи навіть зловмисників. Бо хто зна, чому були отруєні два колодязі.