Переговорняки на Буковині: дороги, індуси і онкодиспансер

Мільйони на студентів із Індії, закупівля техніки, ремонт доріг для “своїх” фірм, реконструкція для екс-начальника управління капітального будівництва. Чого тільки не знайдеш в переговорних процедурах, які відбувались і вже завершені в Чернівецькій області в системі Prozorro. Десятки мільйонів ідуть з бюджету без конкурсу. Станом на 8 лютого 2017 року таких процедур в системі нараховується 286.
Довідка
Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:
1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;
2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку;
3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру;
4) якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників;
5) потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням;
6) необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору;
7) закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України.
За результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) замовник приймає рішення про намір укласти договір.
Як бачимо, законодавець створив велике поле владі для “організації” переговорних закупівель. Окрім звичних закупівель тепла, газу, води, електроенергії (відсутність конкуренції) на “Прозорро” щодо Чернівецької області шоста частина стосуються багатомільйонних витрат на ремонти, реконструкції. Більшість із них проводились під завісу 2016 року. Ось кілька закупівель, щодо яких за результатами переговорної процедури вже укладено договори з постачальниками послуг чи товарів.ТРИ МІЛЬЙОНИ НА СТУДЕНТІВ З ІНДІЇ
Перша переговорна закупівля, яка кинулася в очі,— це послуга, якої потребує Буковинський державний медичний університет, а саме - “залучення громадян Індії на навчання в університеті”.
Вартість — три мільйони гривень. Переговорні закупівлі проводились у зв'язку з тим, що було двічі скасовано тендер через недостатню кількість учасників. Договір з переможцем ФОП Шарма Суніл опублікований 23 грудня 2016 року.
На запитання, за які такі послуги держустанова має віддати ФОПу три мільйони гривень, відповідальна особа Буковинського медуніверситету Назарій Масловський повідомив, що послуга включає в себе залучення абітурієнтів з Індії (поширення інформації, довезення до Чернівців, поселення тощо). Таким чином університет матиме іноземних студентів, які сплачують кошти за навчання. І сума, яку отримує університет, в кілька десятків разів перевищує те, що було витрачено на залучення іноземних студентів. РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЕКС-НАЧАЛЬНИКА УКБ
Друга переговорна закупівля, менш екзотична, але більш грошовита, - це “реконструкція приміщень онкологічного диспансеру з добудовою (з будівництвом) патолого- анатомічного корпусу по вул. Героїв Майдану, 242, м.Чернівці» за 3, 34 мільйони гривень. Тут переговорняк обумовлений “необхідністю додаткових будівельних робіт”.
Замовником у цій переговорній процедурі є Управління капітального будівництва (УКБ далі) Чернівецької ОДА. Договір укладено з ТОВ “Будторгінвест”. Тендерної документації у вказаній переговорній закупівлі немає. В договорі, який міситься на Прозорро, немає деталізації щодо того, які саме роботи мають бути виконані.
Одними із засновників і кінцевих бенефіціаріїв є діти Івана Дякона — гендиректора підприємства. Він - колишній керівник управління капітального будівництва Чернівецької ОДА протягом 2008-2010 років. ТОВ “Будторгінвест” - це родинний бізнес.
Відповідно до даних Z.TEXTY , ТОВ “Будторгінвест” із 2008 року отримав підрядів на 147 мільйонів грн. Особливо активними були часи, коли управління капітального будівництва очолював сам Іван Дякон (2008-2010 роки) та за часів нового керівника управління Олександри Пуршаги (2014-2016 роки).
“Будторгінвест” неодноразово фігурував у гучних закупівлях. Зокрема, “Ні корупції” писав про слід фірми Дякона в історії з так і не завершеною реконструкцією пологового будинку в Чернівцях.
У січні 2016 року департамент захисту економіки Національної поліції України повідомив, що “управління капітального будівництва облдержадміністрації та товариства завищили вартість та обсяги робіт з реконструкції очисних каналізаційних споруд. В результаті цього державі завдано збитків на суму майже 800 тисяч гривень. За відсутністю коштів всі роботи призупинені”. Було відкрите кримінальне провадження. В свою чергу нинішній керівник УКБ Олександр Пуршага запевнив журналістів, що ця історія не стосується його, чинного:
- Я хотів сьогодні заявити щодо тієї інформації, яка зараз поширюється в Інтернеті про кримінальну справу щодо керівництва капітального будівництва. Цей об’єкт – це очисні споруди в смт Глибока. Там виконувалась реконструкція очисних споруд, потужністю 400 кубів. Ці роботи проводилися упродовж 2008-2010 років.
Відповідно до даних Єдиного порталу публічних фінансів, протягом 2016 року ТОВ “Будторгінвест” мало 28 транзакцій від управління капітального будівництва на загальну суму 24,7 млн грн. Багато робіт пов'язані з вказаним онкодиспансером та іншими соціальними та медичними об'єктами області. Чи не дивно, що гендиректор підприємства Іван Дякон балотувався від провладного БПП до Чернівецької обласної ради?ПЕРЕГОВОРНІ ДОРОГИ НА 12 МІЛЬЙОНІВ
І на завершення поговоримо про найдорожче — чернівецькі дороги. Чиновники переговорювались щодо доріг, бо “необхідно провести додаткові будівельні роботи, які не зазначені були у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними”. Вкрай необхідними і тільки за домовленістю, тобто, переговорами, стали наступні дорожні ремонті роботи:
Додаткові заходи по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 "Доманове (на Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на Бухарест) за 263 тисячі. Договір укладено з ТОВ “Євродор”. Фірма давно працює на чернівецькому ринку і вже кілька разів навіть ремонтувала злощасну злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту, про що писав “Ні корупції”.
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 "Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів)" (окремими ділянками) за 9,5 мільйонів гривень. Договір укладено з ТОВ “САТ Україна”. Компанія вже освоювала 17 мільйонів у Чернівецькій області в 2014 році. До речі, на дорозі “Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече”. Загалом, починаючи з літа 2016 року фірма уклала угоди на ремонт доріг в багатьох областях (зокрема, 92 мільйони на Закарпатті). Як повідомляють “Наші гроші”, з 2013 року «САТ Україна» виграла торгів на 442,86 млн грн.
Додаткові заходи по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Т-26-01 "Чернівці — Вашківці — Путила - контрольно-пропускний пункт "Руська"з під’їздом до контрольно-пропускного пункту "Шепетів"(окремими ділянками) за 2,3 млн. Договір укладено з ТОВ “ПБС”, яке, згідно з інформацією видання “Галка”, контролює народний депутат Олександр Шевченко, який обрався від «Блоку Петра Порошенка” і в листопаді 2015 року покинув фракцію. Видання також повідомляє, що “слідче управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області підозрює ТОВ «ПБС» у завищенні вартості ремонту автодороги Н-09 Мукачеве-Львів”. Мова йде про 25 мільйонів гривень. Тим часом ТОВ “ПБС” за два роки отримало підрядів на 5,5 мільярди гривень (!). Переважно — це дороги і західноукраїнські автодори.
Переговорні процедури, які покликані полегшити закупівлю послуг у природних монополістів, перетворились на справжній розплідник дивних договорів і виконавців. Звичайно, все обґрунтовано “необхідностями” і “потребами”. Всі “переговорняки”.
Надія Вірна,“Ні корупції!”