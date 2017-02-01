Переговорняки на Буковині: дороги, індуси і онкодиспансер

Що, Де, Коли

У Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться прес-конференція за участю кураторки Літературного целанівського центру Анастасії Фаєр.

у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».

Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.

У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з учасниками євромайдану та членами родин Героїв Небесної Сотні«Герої нашого часу».

Адреса: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал).



У Центральному палаці культури (Театральна, 5 малий зал 2 - й поверх) відбудеться творчий вечір буковинської письменниці Маріанни Гончарової.





в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”

Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці