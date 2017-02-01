Учень одного з чернівецьких училищ отримав опіки через вибух паяльної лампи

Чернівецька місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно службової особи одного з навчальних закладів м. Чернівці за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч.2. ст.271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці).
Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи відповідальним за проведення виробничої практики в училищі, допустив учнів до проведення ремонтних робіт без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також дозволив використовувати його особисту паяльну лампу, яка під час роботи загорілась та вибухнула, внаслідок чого один із учнів отримав опіки важкого ступеню.
Вказаний випадок вкотре засвідчує, що при здійсненні освітньої діяльності значна увага має приділятись додержанню всіх вимог з охорони праці на об’єктах, де перебувають діти - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.