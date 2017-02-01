Хто кого куди послав: Іван Юлю чи навпаки

Іван Мунтян уже не вперше їздить на молитву до США. Тому мусить за сніданок, де молиться разом з президентом, платити долари. А ті, хто вперше молиться на американській землі й уперше снідає з президентом Америки, долари за це не платять.
Одним із тих, хто вперше снідав і молився у Вашингтоні, був голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук. Злі язики, лихі люди по кутках шепочуться, що то Іван організував голові ОДА молитовну екскурсію до Америки. Коли він звідти прилетів, відразу дав прес-конференцію. Таким чином випередив Фищука. І сказав, що хотів. А де Фищук?
Допоки буковинці з нетерпінням чекають, коли Олександр Фищук розповість про свою подорож до Америки, сніданки коло Трампа, молитви з Мунтяном, екскурсії землями племені делаварів, Мунтян свою справу вже зробив. Він відзвітував.
Коли наші зверхники снідали в Америці, воїни АТО відбивали скажені атаки російських фашистів на Донбасі. Особливо загострилася ситуація біля Авдіївки. Тоді навіть президент Порошенко відклав офіційний візит до Німеччини і повернувся в Україну.
З Америки прилетіла Юлія Тимошенко. Вона також у компанії Фищука-Мунтяна снідала з Трампом. Але небезпека, яка нависла над державою, змусила лідерку ВО «Батьківщина» залишити надкушений гамбургер на столі президента США і повернутися додому.
Знову ж таки, злі язики і лихі люди зводять різні наклепи на чесних, порядних і скромних політиків. Вони кажуть, що в Америці Юлею керував Іван. І він її відіслав додому рятувати Україну, а сам залишився з Трампом доводити до кінця почату Тимошенко розмову.