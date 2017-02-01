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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:47
13 лютого

Чернівчани у січні сплатили 153,4 млн. грн. податків

18:46
13 лютого

Електронний кабінет платника податків - 2017

18:45
13 лютого

Пенсіонери та інваліди-підприємці звільняються від сплати єдиного внеску

16:05
13 лютого

В обласному центрі зайнятості запроваджено електронну чергу реєстрації безробітних

15:14
13 лютого

Право територіальних громад на отримання у комунальну власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини

15:03
13 лютого

За останній тиждень у Чернівцях народилося 76 дітей

14:52
13 лютого

Чернівецький військкомат приєднався до всесвітнього флешмобу на підтримку воїнів АТО

13:53
13 лютого

На Буковині священика підозрюють у зґвалтуванні жінки

13:45
13 лютого

Чернівецькі депутати проходитимуть обстеження у психіатрів

13:12
13 лютого

Правоохоронці Буковини продовжують боротись з порушеннями у лісовій галузі

13:09
13 лютого

У Чернівецькійобласті протягом вихідних сталося 3 пожежі

11:36
13 лютого

Внесено зміни до Положення про митні декларації

11:34
13 лютого

Буковинці, які перебували у німецькій неволі як військовополонені, можуть отримати одноразову виплату

11:23
13 лютого

У Чернівцях вулиця Руська частково без води

11:17
13 лютого

У Чернівцях помер Заслужений художник України Артем Присяжнюк

11:01
13 лютого

Опубліковано Закон щодо удосконалення містобудівної діяльності

10:56
13 лютого

Перерахунку субсидій до закінчення опалювального сезону не буде

10:36
13 лютого

Громадянин Молдови намагався завезти в Україну заборонену символіку

10:34
13 лютого

У Чернівцях для підприємців ставки єдиного податку зменшили удвічі

10:28
13 лютого

На Буковині СБУ протягом двох діб затримала цигарок майже на чотири мільйона гривень

10:26
13 лютого

У Чернівцях визначено переможців першого етапу Чемпіонату ДСНС України з футзалу серед команд західної зони

10:22
13 лютого

З 16 по 24 лютого 2017 року на Буковині триватиме Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2017»

16:51
10 лютого

На Буковині активна спільнота долучається до охорони кордону

15:35
10 лютого

Цьогоріч власний податковий номер отримав 661 чернівчанин

15:33
10 лютого

Хто не сплачує ЄСВ?

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… АвдіївкуВже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук.
Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від «Народного Фронту».
Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
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Що, Де, Коли
14 лютого з 10.00 до 19.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, вул. О. Кобилянської, 47 відбудеться День дарування книг.
В цей день ви можете: подарувати обласній книгозбірні книги (книгу); залучити до цього свята друзів; приєднатись до буккросингу (прочитав – передай іншому).
В програмі:
14 лютого о 12.00
В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника Управління Західного офісу Держаудитслужби у Чернівецькій області Катерини Колотило та директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Віталія Савкіна щодо результатів контрольних заходів з питань законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
14 лютого о 14.00
В приміщення ОДА (каб.№301) відбудеться прес-конференція регіональних координаторів Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» щодо підбиття підсумків акції 2016 року та озвучення плану проведення у 2017 році

14 лютого о 15.00
14 лютого о 15.00
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
16 лютого о 14:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з учасниками євромайдану та членами родин Героїв Небесної Сотні«Герої нашого часу».
Адреса: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал).
16 лютого о 18:30
У Центральному палаці культури (Театральна, 5 малий зал 2 - й поверх) відбудеться творчий вечір буковинської письменниці Маріанни Гончарової.
16 лютого о 18:30
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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Електронний кабінет платника податків - 2017

Вчора, 18:46 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII Податковий кодекс доповнено ст. 42-1, яка визначає правові засади функціонування електронного кабінету платника податків.
Електронний кабінет реалізований у вигляді захищеного Інтернет-порталу для платників податків, робота в якому здійснюється у режимі реального часу та не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення.
Електронний кабінет працюватиме цілодобово, крім часу, необхідного для проведення технічного обслуговування, та буде забезпечувати такі можливості:
- перегляд в режимі реального часу інформації про платника податків, що використовується контролюючими органами;
- перегляд даних оперативного обліку податків та зборів (дані карток платників податків);
- перегляд даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість;
- перегляд даних системи електронного адміністрування реалізації пального;
- одержання інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження інформації з електронного кабінету із накладенням електронного підпису посадової особи та печатки контролюючого органу;
- проведення звірення розрахунків з бюджетом, з одержанням документа про стан розрахунків із накладенням електронного підпису посадової особи та печатки контролюючого органу;
- надання заяви про повернення помилково або надлишково сплачених сум податків;
- автоматизоване визначення обов’язкових для подання платником податків форм податкової звітності;
- автоматизоване визначення рахунків для сплати податків конкретним платником податків;
- заповнення, перевірки та подання податкових декларацій до контролюючого органу;
- реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- реєстрація акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
- перегляд інформації про податкові накладні та розрахунки коригування, реєстрація яких в ЄРПН зупинена;
- отримання інформації з ЄРПН про стан спецрахунку та суми, які враховуються у формулі для визначення ліміту реєстрації податкових накладних;
- отримання інформації з ЄРПН про зареєстровані постачальниками податкові накладні та розрахунки коригування;
- отримання повідомлень про проведення податкових перевірок, отримання актів та довідок за наслідками перевірок;
- адміністративне оскарження рішень контролюючих органів (подання заперечень на акт перевірки, подання скарги, тощо);
- перевірка статусу контрагента за базами даних Мінфіну, наприклад, про статус реєстрації платником ПДВ, про наявність порушень податкового законодавства, наявність податкового боргу;
- внесення змін до реєстраційних даних платника податку, наприклад, у разі зміни посадових осіб;
- надання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування;
- взяття на облік на митниці;
- подання заяв та інших документів для отримання сертифікатів походження EUR.1
- реєстрація РРО;
- подання звітності про використання РРО;
- отримання довідок та інших документів, які видаються податковими органами.
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