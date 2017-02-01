в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, вул. О. Кобилянської, 47 відбудеться День дарування книг.
В цей день ви можете: подарувати обласній книгозбірні книги (книгу); залучити до цього свята друзів; приєднатись до буккросингу (прочитав – передай іншому).
В програмі:
В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника Управління Західного офісу Держаудитслужби у Чернівецькій області Катерини Колотило та директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Віталія Савкіна щодо результатів контрольних заходів з питань законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
В приміщення ОДА (каб.№301) відбудеться прес-конференція регіональних координаторів Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» щодо підбиття підсумків акції 2016 року та озвучення плану проведення у 2017 році
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з учасниками євромайдану та членами родин Героїв Небесної Сотні«Герої нашого часу».
Адреса: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал).
У Центральному палаці культури (Театральна, 5 малий зал 2 - й поверх) відбудеться творчий вечір буковинської письменниці Маріанни Гончарової.
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.