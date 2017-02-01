Право територіальних громад на отримання у комунальну власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини

Відповідно до Закону України від 20 вересня 2016 року № 1533-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли» територіальним громадам надано право на отримання у комунальну власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини, за місцем розташування такого майна.
Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Встановлено порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Спадковим реєстром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, з виявлення нерухомого майна, яке має бути визнано відумерлою спадщиною, і повідомлення про це органів місцевого самоврядування.
Передбачається, що у разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди, такий договір вважається продовженим до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, а також зупинити на цей період строки повідомлення орендарем власника про використання переважного права на продовження терміну оренди.
Законом встановлено обов’язковість оприлюднення в мережі Інтернет відомостей про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою.
Право на подання до суду заяви про визнання спадщини відумерлою, крім органу місцевого самоврядування, також надано кредитору померлого, а у разі якщо у складі спадщини є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, - також власнику, користувачу суміжної земельної ділянки (зі збереженням положень щодо передачі майна у складі відумерлої спадщини у комунальну власність),
Законом передбачено звільнення органів місцевого самоврядування від сплати судового збору при поданні заяв про визнання спадщини відумерлою. Однак відповідна норма запрацює лише з 1 січня 2017 року.
Окрім того, Законом змінено порядок державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування.
Передбачено, що рішення органу місцевого самоврядування про передачу в оренду земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, може прийматися і у разі відсутності державної реєстрації права власності територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.
Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та передана в управління, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності за особою, яка управляє спадщиною, крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.
Під час державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за спадкоємцем або територіальною громадою записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.