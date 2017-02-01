Чернівецький військкомат приєднався до всесвітнього флешмобу на підтримку воїнів АТО

В Україні естафета з виконання вправи згинання та розгинання рук в упорі лежачи стала масовим явищем з середини січня. Її ідея полягає у підтримці бійців, учасників бойових дій з посттравматичним синдромом, які приймали участь у антитерористичній операції на сході України.
Військовослужбовці Чернівецького обласного військового комісаріату Збройних Сил України, приєдналися до всесвітнього флешмобу на підтримку бійців, які повернулися із зони бойових дій .
Як зазначив обласний військовий комісар полковник Володимир Шведюк, особовий склад комісаріату не з чуток знає, що таке війна та який слід вона залишає в пам’яті та свідомості кожного бійця після повернення додому.
Особовий склад Чернівецького ОВК прийняв естафету двадцяти двох віджимань на підтримку бійців, які повернулись із зони бойових дій і страждають від посттравматичного синдрому.
— Ми знаємо, як важко буває людині. Особисто відчули випробування бойових дій та прагнемо долучитися до підтримки ветеранів, — додав полковник Володимир Шведюк. — Тому сьогоднішнім заходом ми хочемо підтримати всіх, хто на даний час проходить реабілітацію та тих, хто виконує бойові завдання по захисту України в районі проведення АТО.
Всі ми маємо усвідомлювати, що із району проведення АТО додому повертається зовсім інша людина, душа якої опалена подихом війни. Таких людей не можна кидати напризволяще. Про них треба дбати та необхідно допомагати пройти цей складний посттравматичний період. Сьогодні це, як ніколи, актуально для українських воїнів, які вже близько трьох років зі зброєю в руках виконують свій обов’язок із захисту територіальної цілісності нашої країни. Проведенням цього заходу ми висловлюємо їм підтримку, наголосив офіцер.
Після виконання віджимань військовослужбовці передали естафету #22PushUpChallenge - 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді , а саме герою України підполковнику Василю ЗУБАНИЧУ.
Дану естафету військовослужбовці Чернівецького ОВК прийняли від управління патрульної поліції в Чернівецькій області.