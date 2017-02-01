На Буковині священика підозрюють у зґвалтуванні жінки

У Чернівецькій області священика підозрюють у зґвалтуванні жінки.
Про це повідомляє патрульна поліція Чернівців у Facebook.
12 лютого вночі перехожий помітив легко вдягнену розгублену жінку, на якій були тілесні ушкодження. Він одразу повідомив про це поліцію.
Поспілкувавшись із жінкою, поліція з'ясувала, що під час спільного відпочинку в одному із сіл області, її зґвалтував чоловік, який є священиком.
Потерпіла назвала місцеперебування підозрюваного, де поліція його й виявила разом із речами, які, ймовірно, належать жінці.
Священика, котрого чернівчанка звинуватила у зґвалтуванні, не затримали, бо для цього немає підстав, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.
Чоловік запевняє, що все було за згодою. Щодо особистих речей жінки зі слідами крові, то їх дійсно знайшли у квартирі чоловіка, кажуть у поліції. Але справа в тому, що у заявниці критичні дні. Тому щоб встановити, чи дійсно її було зґвалтовано, потрібен час.
Поліція також перевіряє інформацію щодо сану чоловіка. Зі слів заявниці, він є священиком.
джерело: ЧП