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Правоохоронці Буковини продовжують боротись з порушеннями у лісовій галузі

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… АвдіївкуВже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук.
Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від «Народного Фронту».
Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
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Що, Де, Коли
14 лютого з 10.00 до 19.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, вул. О. Кобилянської, 47 відбудеться День дарування книг.
В цей день ви можете: подарувати обласній книгозбірні книги (книгу); залучити до цього свята друзів; приєднатись до буккросингу (прочитав – передай іншому).
В програмі:
14 лютого о 12.00
В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника Управління Західного офісу Держаудитслужби у Чернівецькій області Катерини Колотило та директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Віталія Савкіна щодо результатів контрольних заходів з питань законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
14 лютого о 14.00
В приміщення ОДА (каб.№301) відбудеться прес-конференція регіональних координаторів Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» щодо підбиття підсумків акції 2016 року та озвучення плану проведення у 2017 році

14 лютого о 15.00
14 лютого о 15.00
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
16 лютого о 14:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з учасниками євромайдану та членами родин Героїв Небесної Сотні«Герої нашого часу».
Адреса: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал).
16 лютого о 18:30
У Центральному палаці культури (Театральна, 5 малий зал 2 - й поверх) відбудеться творчий вечір буковинської письменниці Маріанни Гончарової.
16 лютого о 18:30
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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Правоохоронці Буковини продовжують боротись з порушеннями у лісовій галузі

Вчора, 13:12 / Коментарів: 0
Одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури Чернівецької області є координація роботи правоохоронних органів щодо виявлення кримінальних правопорушень у сфері лісокористування та відшкодування збитків, заподіяних цими правопорушеннями.
Так, упродовж серпня-грудня 2016 року слідчі прокуратури Чернівецької області повідомили про підозру 11 особам, яких підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), ч.1 ст. 191 КК України (розтрата майна), ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) та ч.3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди)КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Зокрема, 29.09.2016 затримано в порядку ст.208 КПК України лісничого ДП «Хотинський лісгосп», який одержав грошові кошти в сумі 50 тис. грн. за виписку лісодеревини, з яких 19 720 грн., як неправомірну вигоду, а 25 370 грн. – привласнив, внісши в касу підприємства лише 5 359 грн. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт передано до суду.

Також, упродовж вказаного періоду працівниками прокуратури області спільно із працівниками УСБУ в області та УЗЕ, в межах кримінальних проваджень цієї категорії, проведено 76 обшуків, за наслідками яких вилучено 1413,5 м. куб лісодеревини, яку передано на відповідне зберігання.

У 9 кримінальних провадженнях цієї категорії досудове розслідування завершено, та обвинувальні ати скеровано до суду.

Загалом, слідчим відділом прокуратури області у 2016 році проводилось досудове розслідування у 35 кримінальних провадженнях вказаної категорії, з них в 14 провадженнях 14 особам повідомлено про підозру. Із числа вказаних проваджень, у 12 провадженнях досудове слідство завершено та обвинувальні акти скеровано до суду.

Також, упродовж серпня-грудня 2016 року в ході виконання узгоджених спільних заходів працівниками органів прокуратури області та Національної поліції в області до ЄРДР внесено відомості та розпочато 79 кримінальних проваджень щодо правопорушень у сфері лісокористування.

Місцевими прокуратурами області спільно із працівниками правоохоронних органів у кримінальних провадженнях, розслідуваних територіальними органами поліції, впродовж цього періоду проведено 42 обшуки та 25 оглядів за ухвалою суду.

Загалом, у вказаних кримінальних провадженнях вилучено дерева (кругляк) об’ємом понад 3637 метрів кубічних.

Судами накладено арешт на лісодеревину загальним об’ємом 2266 м3.

Крім того, в ході розслідування в цей період працівниками прокуратури та СБУ в області затримано 21 вантажний автомобіль, якими перевозилось понад 350 кубічних метрів лісодеревини без підтверджуючих документів.

В цілому, у 2016 році за результатами розслідування у 35 провадженнях повідомлено 38 особам про підозру, з них до суду скеровано 34 кримінальних провадження відносно 36 осіб.

При цьому, органами прокуратури області у 2016 році вжито ряд заходів представницького характеру у лісовій сфері.

Так, до суду пред’явлено 16 позовів на 1,2 млн. грн. про стягнення збитків, завданих державі внаслідок самовільних порубок лісу.

Судами задоволено та закрито за добровільним відшкодуванням 12 позовів на 1,7 млн. грн.
Крім цього, органами прокуратури області упродовж 2016 року складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, стосовно посадових осіб державних лісогосподарських підприємств області, які судами розглянуто з накладенням адміністративних стягнень.

У 2017 році прокуратура області продовжила вживати заходи щодо протидії злочинам у сфері лісокористування.

Так, слідчим відділом прокуратури області у 2017 році проводиться досудове розслідування у 18 кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень вказаної категорії, з яких у 2 провадженнях 2 особам повідомлено про підозру.

Крім того, наразі слідчими органів поліції проводиться досудове розслідування в 134 кримінальних провадженнях щодо правопорушень у сфері лісокористування, з яких в 2017 році розпочато досудове розслідування в 13 кримінальних провадженнях.

Також, 07.02.2017 за результатами вивчення документів з питань фінансово-господарської діяльності, вилучених під час здійснення обшуків у лісогосподарських підприємствах області, прокуратурою виявлено факт реального конфлікту інтересів, допущеного директором одного з таких підприємств.

Встановлено, що директор лісгоспу, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, впродовж 2015-2016 років укладав договори про відчуження лісодеревини на користь свого зятя – місцевого приватного підприємця.

Діючи в умовах реального конфлікту інтересів, посадовець не повідомляв безпосереднього керівника про його наявність, що вплинуло на об’єктивність та неупередженість прийняття ним рішень.

На виконання вимог ст.ст. 254, 255 КУпАП, прокуратура Чернівецької області направила зібрані матеріали до Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України для складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч.ч.1, 2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту інтересів та прийняття рішень в таких умовах).

09.02.2017 Управлінням захисту економіки складено відповідний протокол, який у подальшому скеровано до суду для розгляду.

Крім цього, у січні поточного року складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, стосовно старшого майстра лісу ДП «Сторожинецький лісгосп», який на даний час розглянуто по суті та застосовано адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3400 грн.

Робота на вказаному напрямку триває, вживаються подальші заходи щодо протидії злочинам у сфері лісокористування

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