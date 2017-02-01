У Чернівецькійобласті протягом вихідних сталося 3 пожежі

Увечері 10 лютого у с. Грубно Сокирянського району виникла пожежа у приміщенні гаража. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало порушення правил безпеки при облаштуванні димаря, який був розміщений надто близько до дерев’яного перекриття будівлі. Внаслідок перекалу котла сильно нагрівся димар, що й призвело до займання дерев’яних конструкцій. Пожежу виявив господар та одразу викликав рятувальників. Для ліквідації пожежі на місце події було направлено вогнеборців з м. Сокиряни та с. Вашківців. На момент приїзду пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі склала 70 кв.м. Вогнеборці ліквідували пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню по будівлі. У результаті пожежі знищено домашні речі, меблі та двері, пошкоджено перекриття будівлі.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
12 лютого у с. Рідківці Новоселицького району сталася пожежа у господарській будівлі. Загорання виникло на горищі будівлі, ймовірно, від короткого замкнення електромережі. Пожежу помітили власники та повідомили про те, що сталося, рятувальників. За викликом було направлено вогнеборців з міст Новоселиця та Чернівці, а також місцеву пожежну команду с. Рідківці. Завдяки вчасному виявленню пожежі вогонь не встиг охопити значну площу, тому пожежу було ліквідовано силами місцевої пожежної команди до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У результаті вогнем знищено дерев’яне перекриття будівлі на площі 15 кв. м. та пошкоджено речі домашнього вжитку.
Ще одну пожежу в господарській будівлі було ліквідовано у с. Валя Кузьмина Глибоцького району.