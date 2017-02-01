Опубліковано Закон щодо удосконалення містобудівної діяльності

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 17.01.2017 N 1817-VIII, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів щодо удосконалення містобудівної діяльності.
Зокрема, Законом передбачено скасування визначення категорій складності об'єктів будівництва. Оцінювати об'єкт будуть тільки за класами наслідків (відповідальності).
Про це повідомляє В’ячеслав ХОХУЛЯК начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд - це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об'єкті або які знаходитимуться зовні такого об'єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об'єкта.
Клас наслідків визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством.
Клас наслідків визначається для кожного об'єкта - будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).
До складу комплексу (будови) можуть належати об'єкти, будівництво яких здійснюється за єдиною проектно-кошторисною документацією.
Усі об'єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності):
незначні наслідки - СС1;
середні наслідки - СС2;
значні наслідки - СС3.
Віднесення об'єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва.
Правильність визначення класу наслідків (відповідальності) перевіряється під час проведення експертизи проектів, якщо здійснення такої експертизи є обов'язковим відповідно до закону.
Закон набирає чинності через 4 місяці з дня його опублікування, а саме з 10 червня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 10.02.2017 N 26.
З дня набрання чинності цим Законом об'єкти будівництва:
I та II категорій складності належать відповідно до об'єктів з незначними (СС1) наслідками;
III та IV категорій складності належать відповідно до об'єктів з середніми (СС2) наслідками;
V категорії складності належать відповідно до об'єктів із значними (СС3) наслідками.