Опубліковано Закон щодо удосконалення містобудівної діяльності

Що, Де, Коли

в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, вул. О. Кобилянської, 47 відбудеться День дарування книг.

В цей день ви можете: подарувати обласній книгозбірні книги (книгу); залучити до цього свята друзів; приєднатись до буккросингу (прочитав – передай іншому).

В програмі:

В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника Управління Західного офісу Держаудитслужби у Чернівецькій області Катерини Колотило та директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Віталія Савкіна щодо результатів контрольних заходів з питань законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.



В приміщення ОДА (каб.№301) відбудеться прес-конференція регіональних координаторів Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» щодо підбиття підсумків акції 2016 року та озвучення плану проведення у 2017 році





у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».

Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.

У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з учасниками євромайдану та членами родин Героїв Небесної Сотні«Герої нашого часу».

Адреса: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал).



У Центральному палаці культури (Театральна, 5 малий зал 2 - й поверх) відбудеться творчий вечір буковинської письменниці Маріанни Гончарової.





в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”

Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці