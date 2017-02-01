Після участі у Національного сніданку у Вашингтоні, голова Чернівецької облради Іван Мунтян відвідав батьків, які проживають у США.
Про це сьогодні Мунтян повідомив на своїй ФБ-сторінці.
"Довгоочікувана зустріч з батьками. Домашні страви та спілкування у родинному колі. Мамині люблячі очі, міцні обійми батька, проста розмова про життя. Здається, що між нами нема довгих місяців і тисяч кілометрів, що все, як колись у дитинстві… Звісно, реалії України та Америки інші, однак цінності спільні.
Дякую вам, мої найрідніші, за все: за життя, за виховання та життєву науку, мудрі поради та настанови, прищеплену змалку віру у Господа. На Вашій науці я досі будую своє життя. Дякую вам і Господу!", - повідомив посадовець.
В інтерв'ю «Політикою не треба займатися спеціально, досить того, що політика займається нами» Іван Мунтян, зокрема, розповів, що "Мене батьки завжди вчили християнському ставленню до людей, рахуватися і зважати на їхню думку, бути чесним перед людьми і перед собою. Не те що не чинити, а навіть не бажати іншим людям якоїсь шкоди. Словом, завжди діяти по-християнськи. І я дотримуюся цих порад".
Нагадаємо, минулого тижня голова Чернівецької облради у складі української делегації взяв участь у Національному молитовному сніданку.