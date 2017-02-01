Цьогоріч власний податковий номер отримав 661 чернівчанин

Ідентифікаційний код, або реєстраційний номер облікової картки платника податків є важливим документом у сучасному світі. Без нього ми не можемо отримати кредит, оформити нотаріальну довіреність або купівлю-продаж, здійснити дарування та інші дії. Незважаючи на те, що отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків є добровільною процедурою, його вимагають у багатьох інстанціях. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Протягом січня в Центрі обслуговування платників податків Чернівецької ОДПІ реєстраційний номер облікової картки платника податків отримав 661 мешканець Чернівців, що на 52 більше, аніж минулого року.
Певна категорія громадян, через свої релігійні та інші переконання, відмовляється від присвоєння їм номера облікової картки платника податків. Цього року право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта отримали 17 мешканців обласного центру, це на 5 менще, ніж минулоріч. Облік таких громадян ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по-батькові, серією та номером паспорту.
Чернівецька ОДПІ нагадує: отримання довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків – процедура безкоштовна. А від часу замовлення номеру в інспекції до вручення необхідного документу на руки проходить близько п’яти робочих днів із дня звернення.
Консультацію щодо порядку заповнення заяви можна отримати в Центрі обслуговування платників податків ДПІ у м. Чернівцях за адресою: вул. Героїв Майдану, 200-А.