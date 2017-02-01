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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:51
10 лютого

На Буковині активна спільнота долучається до охорони кордону

15:35
10 лютого

Цьогоріч власний податковий номер отримав 661 чернівчанин

15:33
10 лютого

Хто не сплачує ЄСВ?

15:16
10 лютого

Прокуратура Чернівецької області довела, що майстер лісу, який очолював одне із відділень антикорупційної комісії – хабарник

13:08
10 лютого

Авто вартістю 1,2 млн. грн. підлягаюсь оподаткуванню

13:07
10 лютого

Великих платників податків визначатимуть по-новому

13:06
10 лютого

На Глибоччині вже двоє дітей захворіли на кір

12:59
10 лютого

Завдання пенсійної реформи - відновлення справедливості у пенсійному забезпеченні, - Голова правління Фонду під час засідання колегії у Чернівцях

12:54
10 лютого

У Чернівцях СБУ вилучила контрафактних цигарок на два мільйони гривень

12:50
10 лютого

У Чернівцях відкрилася виставка маленького художника

12:36
10 лютого

Жителів окупованого Донбасу зганяють на похорон "Гіві"

12:28
10 лютого

У Берегометському лісництві смертельно травмувався лісоруб

11:34
10 лютого

Дві родини загиблих бійців отримають по 100 тисяч гривень допомоги

11:01
10 лютого

Уперше у Чернівцях відбудуться шахові змагання найвищого офіційні рівня

10:34
10 лютого

Газ на Буковині відповідає державним нормам, але різниться за своєю енергетичною цінністю

17:07
09 лютого

Чернівецькі рятувальники продовжують рейди у житловому секторі області

16:48
09 лютого

10 лютого перша чернівецька пара одружиться за 24 години

16:38
09 лютого

На Чемпіонат Світу з мотокросу в Чернівцях вже є перша заявка від британців

14:29
09 лютого

Проблему з вивезенням сміття у Кіцмані вирішено

13:17
09 лютого

У Чернівцях підпишуть Меморандум з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей»

12:44
09 лютого

Понад 80% неповнолітніх правопорушників - учні чернівецьких шкіл, ліцеїв, училищ

12:39
09 лютого

Запропоновано захистити права інвесторів житлового будівництва та врегулювати зобов'язання відносно довгобудів

12:34
09 лютого

Лісогосподарське підприємство відшкодує збитки, завдані незаконною порубкою дерев

11:58
09 лютого

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

10:33
09 лютого

У Чернівцях стартує «Програма навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 роки»

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… АвдіївкуВже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук.
Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від «Народного Фронту».
Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
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Що, Де, Коли
10-12 лютого
вулиця Коцюбинського 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (резиденція буковинських митрополитів), Шевченківська Зала відбудуться шахові змагання найвищого офіційні рівня, переможці яких отримають право представляти Україну на Чемпіонаті світу, а срібні призери – на Чемпіонаті Європи.
10 лютого, 15:00 – урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з класичних шахів;
11 лютого, 10:00 – урочиста церемонія відкриття турніру з швидких шахів (рапід);
11 лютого, 16:00 – урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з швидких шахів (рапід);
12 лютого, 10:00 – урочиста церемонія відкриття турніру з блискавичних шахів (бліц);
12 лютого, 14:30– урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з блискавичних шахів (бліц).
12 лютого
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
14 лютого з 10.00 до 19.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, вул. О. Кобилянської, 47 відбудеться День дарування книг.
В цей день ви можете: подарувати обласній книгозбірні книги (книгу); залучити до цього свята друзів; приєднатись до буккросингу (прочитав – передай іншому).
В програмі:
14 лютого о 15.00
14 лютого о 15.00
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Завдання пенсійної реформи - відновлення справедливості у пенсійному забезпеченні, - Голова правління Фонду під час засідання колегії у Чернівцях

Вчора, 12:59 / Коментарів: 0
На засіданні колегії в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області за участю Голови правління Пенсійного фонду України Олексія Зарудного обговорили підсумки діяльності пенсійної служби краю в 2016 році, окреслили основні завдання з обслуговування громадян на найближчу перспективу.
Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
До обговорення актуальних питань діяльності Фонду запрошено також представників органів місцевої влади, керівництво обласної Ради Федерації роботодавців, облпрофради, організації ветеранів України та інших громадських організацій, засобів масової інформації.
Упродовж 2016-го до бюджету Пенсійного фонду мобілізовано власних доходів у сумі 1161,4 млн. грн., що на 5,2% або 57,9 млн. грн. більше планового завдання. Власних доходів, які адмініструють органи Фонду, минулоріч надійшло в сумі 18,2 млн. грн., що на 8% або 1,4 млн. грн. більше плану. Велику увагу у 2016 році органи Фонду в області приділяли також питанням легалізації заробітної плати та детінізації. Завдяки співпраці з органами виконавчої влади, соціальними партнерами, громадськими організаціями легалізовано 4,4 тис. робочих місць, а це поповнило бюджет Пенсійного фонду майже на 2,2 млн.грн., – повідомив начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Романів.
Під час обговорення, представники органів влади, місцевого самоврядування та соціальні партнери позитивно оцінили роботу органів Пенсійного фонду в області в цілому та висловили готовність до подальшої співпраці як у частині інформування населення, так і у вирішенні усіх проблемних питань, які виникатимуть.
Результати роботи Головного управління у Чернівецькій області кращі ніж у колег з інших регіонів, – наголосив Голова правління Олексій Зарудний.
– Співпраця з ветеранськими, громадськими організаціями в області носить постійний системний характер. У кожній ветеранській організації діють консультаційні пункти. В територіальних громадах щотижня проводиться прийом громадян. У роботі зали з обслуговування громадян чернівчани займають лідируючі позиції. В області працює професійний колектив пенсійників, який здатен вирішувати актуальні питання пенсійного забезпечення, самовдосконалення, колектив, який постійного знаходиться у пошуку нових форм та методів роботи.
За пропозицією та ініціативою чернівчан саме тут опрацьовувались та опрацьовуються елементи оптимізації структури Фонду. Саме тому тема реформування пенсійної системи, Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на колегії знайшла жвавий відгук серед присутніх.
У своєму виступі Голова правління поінформував учасників засідання про результати роботи у минулому році, відповів на запитання, які були озвучені у ході колегії. Зокрема, Олексій Зарудний детально зупинився на питаннях пенсійної реформи.
– Сьогодні колектив Фонду активно працює з фахівцями Мінсоцполітики, іншими зацікавленими міністерствами над підготовкою пакету проекту нормативно-правових актів щодо пенсійної реформи. Ця робота буде завершена вже у березні поточного року. Проекти виноситимуться на обговорення.
Голова запевнив, що підвищення пенсійного віку не стоїть на порядку денному. Завдання пенсійної реформи – відновлення справедливості, посилення страхових принципів, осучаснення пенсій, призначених раніше.
– Це все потребує збалансування пенсійної системи, звільнення Пенсійного фонду від невластивих виплат. Наша робота сьогодні повинна бути спрямована на створення економічного підгрунття для пенсійної реформи. Заходи й реалізація реформування пенсійної системи нерозривно пов’язані зі Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України, – зазначив Олексій Зарудний.
За позитивну роботу в 2016 році керівнику Головного управління Фонду області вручили Грамоту Чернівецької обласної державної адміністрації.
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