Завдання пенсійної реформи - відновлення справедливості у пенсійному забезпеченні, - Голова правління Фонду під час засідання колегії у Чернівцях

На засіданні колегії в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області за участю Голови правління Пенсійного фонду України Олексія Зарудного обговорили підсумки діяльності пенсійної служби краю в 2016 році, окреслили основні завдання з обслуговування громадян на найближчу перспективу.
Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
До обговорення актуальних питань діяльності Фонду запрошено також представників органів місцевої влади, керівництво обласної Ради Федерації роботодавців, облпрофради, організації ветеранів України та інших громадських організацій, засобів масової інформації.
Упродовж 2016-го до бюджету Пенсійного фонду мобілізовано власних доходів у сумі 1161,4 млн. грн., що на 5,2% або 57,9 млн. грн. більше планового завдання. Власних доходів, які адмініструють органи Фонду, минулоріч надійшло в сумі 18,2 млн. грн., що на 8% або 1,4 млн. грн. більше плану. Велику увагу у 2016 році органи Фонду в області приділяли також питанням легалізації заробітної плати та детінізації. Завдяки співпраці з органами виконавчої влади, соціальними партнерами, громадськими організаціями легалізовано 4,4 тис. робочих місць, а це поповнило бюджет Пенсійного фонду майже на 2,2 млн.грн., – повідомив начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Романів.
Під час обговорення, представники органів влади, місцевого самоврядування та соціальні партнери позитивно оцінили роботу органів Пенсійного фонду в області в цілому та висловили готовність до подальшої співпраці як у частині інформування населення, так і у вирішенні усіх проблемних питань, які виникатимуть.
Результати роботи Головного управління у Чернівецькій області кращі ніж у колег з інших регіонів, – наголосив Голова правління Олексій Зарудний.
– Співпраця з ветеранськими, громадськими організаціями в області носить постійний системний характер. У кожній ветеранській організації діють консультаційні пункти. В територіальних громадах щотижня проводиться прийом громадян. У роботі зали з обслуговування громадян чернівчани займають лідируючі позиції. В області працює професійний колектив пенсійників, який здатен вирішувати актуальні питання пенсійного забезпечення, самовдосконалення, колектив, який постійного знаходиться у пошуку нових форм та методів роботи.
За пропозицією та ініціативою чернівчан саме тут опрацьовувались та опрацьовуються елементи оптимізації структури Фонду. Саме тому тема реформування пенсійної системи, Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на колегії знайшла жвавий відгук серед присутніх.
У своєму виступі Голова правління поінформував учасників засідання про результати роботи у минулому році, відповів на запитання, які були озвучені у ході колегії. Зокрема, Олексій Зарудний детально зупинився на питаннях пенсійної реформи.
– Сьогодні колектив Фонду активно працює з фахівцями Мінсоцполітики, іншими зацікавленими міністерствами над підготовкою пакету проекту нормативно-правових актів щодо пенсійної реформи. Ця робота буде завершена вже у березні поточного року. Проекти виноситимуться на обговорення.
Голова запевнив, що підвищення пенсійного віку не стоїть на порядку денному. Завдання пенсійної реформи – відновлення справедливості, посилення страхових принципів, осучаснення пенсій, призначених раніше.
– Це все потребує збалансування пенсійної системи, звільнення Пенсійного фонду від невластивих виплат. Наша робота сьогодні повинна бути спрямована на створення економічного підгрунття для пенсійної реформи. Заходи й реалізація реформування пенсійної системи нерозривно пов’язані зі Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України, – зазначив Олексій Зарудний.
За позитивну роботу в 2016 році керівнику Головного управління Фонду області вручили Грамоту Чернівецької обласної державної адміністрації.