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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:51
10 лютого

На Буковині активна спільнота долучається до охорони кордону

15:35
10 лютого

Цьогоріч власний податковий номер отримав 661 чернівчанин

15:33
10 лютого

Хто не сплачує ЄСВ?

15:16
10 лютого

Прокуратура Чернівецької області довела, що майстер лісу, який очолював одне із відділень антикорупційної комісії – хабарник

13:08
10 лютого

Авто вартістю 1,2 млн. грн. підлягаюсь оподаткуванню

13:07
10 лютого

Великих платників податків визначатимуть по-новому

13:06
10 лютого

На Глибоччині вже двоє дітей захворіли на кір

12:59
10 лютого

Завдання пенсійної реформи - відновлення справедливості у пенсійному забезпеченні, - Голова правління Фонду під час засідання колегії у Чернівцях

12:54
10 лютого

У Чернівцях СБУ вилучила контрафактних цигарок на два мільйони гривень

12:50
10 лютого

У Чернівцях відкрилася виставка маленького художника

12:36
10 лютого

Жителів окупованого Донбасу зганяють на похорон "Гіві"

12:28
10 лютого

У Берегометському лісництві смертельно травмувався лісоруб

11:34
10 лютого

Дві родини загиблих бійців отримають по 100 тисяч гривень допомоги

11:01
10 лютого

Уперше у Чернівцях відбудуться шахові змагання найвищого офіційні рівня

10:34
10 лютого

Газ на Буковині відповідає державним нормам, але різниться за своєю енергетичною цінністю

17:07
09 лютого

Чернівецькі рятувальники продовжують рейди у житловому секторі області

16:48
09 лютого

10 лютого перша чернівецька пара одружиться за 24 години

16:38
09 лютого

На Чемпіонат Світу з мотокросу в Чернівцях вже є перша заявка від британців

14:29
09 лютого

Проблему з вивезенням сміття у Кіцмані вирішено

13:17
09 лютого

У Чернівцях підпишуть Меморандум з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей»

12:44
09 лютого

Понад 80% неповнолітніх правопорушників - учні чернівецьких шкіл, ліцеїв, училищ

12:39
09 лютого

Запропоновано захистити права інвесторів житлового будівництва та врегулювати зобов'язання відносно довгобудів

12:34
09 лютого

Лісогосподарське підприємство відшкодує збитки, завдані незаконною порубкою дерев

11:58
09 лютого

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

10:33
09 лютого

У Чернівцях стартує «Програма навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 роки»

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… АвдіївкуВже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук.
Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від «Народного Фронту».
Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
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Що, Де, Коли
10-12 лютого
вулиця Коцюбинського 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (резиденція буковинських митрополитів), Шевченківська Зала відбудуться шахові змагання найвищого офіційні рівня, переможці яких отримають право представляти Україну на Чемпіонаті світу, а срібні призери – на Чемпіонаті Європи.
10 лютого, 15:00 – урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з класичних шахів;
11 лютого, 10:00 – урочиста церемонія відкриття турніру з швидких шахів (рапід);
11 лютого, 16:00 – урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з швидких шахів (рапід);
12 лютого, 10:00 – урочиста церемонія відкриття турніру з блискавичних шахів (бліц);
12 лютого, 14:30– урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з блискавичних шахів (бліц).
12 лютого
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
14 лютого з 10.00 до 19.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, вул. О. Кобилянської, 47 відбудеться День дарування книг.
В цей день ви можете: подарувати обласній книгозбірні книги (книгу); залучити до цього свята друзів; приєднатись до буккросингу (прочитав – передай іншому).
В програмі:
14 лютого о 15.00
14 лютого о 15.00
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Жителів окупованого Донбасу зганяють на похорон "Гіві"

Вчора, 12:36 / Коментарів: 0
Жителі Донецька та Макіївки повідомляють про те, що в навчальні заклади окупованих міст надійшло розпорядження виділити людей для поїздки на похорон ватажка бойовиків "Гіві", який відбудеться сьогодні, 10 лютого, в окупованому Донецьку.
Нібито прийшла рознарядка – виділити по сім осіб від школи, повідомила мешканка Донецька Євгена, передає Сегодня. "Нас завтра за наказом звільняють з пар. Відправляють на похорон "Гіві" в Донецьк. Обов'язково тепло одягаємося" – інформує однокурсниць староста групи донецького вишу Анастасія. "З Горлівки завтра в примусовому порядку везуть бюджетників на оперу і балет", — пише місцевий житель. Читайте також "Гіві" закопають поруч із "Моторолою" - РосЗМІ "Завтра в обов'язковому порядку з Єнакієвого у Донецьк приїдуть 350 бюджетників на похорон "Гіві". Перевізники паливо оплачують за свій рахунок", — додав житель Єнакієвого. Церемонію прощання з тілом бойовика традиційно влаштовують в театрі опери і балету в Донецьку з 10 до 12 годин дня. Після цього труну доставлять на цвинтарі біля Донецького моря, де похований інший ліквідований бойовик "Моторола". Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який перебуває на озброєнні в Росії.

джерело: УНІАН:
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