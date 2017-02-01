Жителів окупованого Донбасу зганяють на похорон "Гіві"

Що, Де, Коли

вулиця Коцюбинського 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (резиденція буковинських митрополитів), Шевченківська Зала відбудуться шахові змагання найвищого офіційні рівня , переможці яких отримають право представляти Україну на Чемпіонаті світу, а срібні призери – на Чемпіонаті Європи.

10 лютого, 15:00 – урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з класичних шахів;

11 лютого, 10:00 – урочиста церемонія відкриття турніру з швидких шахів (рапід);

11 лютого, 16:00 – урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з швидких шахів (рапід);

12 лютого, 10:00 – урочиста церемонія відкриття турніру з блискавичних шахів (бліц);

12 лютого, 14:30– урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з блискавичних шахів (бліц).

Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.

З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.



храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:

8-45 – Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;

9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).

в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, вул. О. Кобилянської, 47 відбудеться День дарування книг.

В цей день ви можете: подарувати обласній книгозбірні книги (книгу); залучити до цього свята друзів; приєднатись до буккросингу (прочитав – передай іншому).

В програмі:

у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».

Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.