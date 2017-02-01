У Чернівцях 14 лютого даруватимуть книги

14 лютого відзначається Міжнародний день дарування книг ( International Book Giving Day). В цей день прийнято дарувати книги – друзям, членам родини, бібліотеці. Вважається, що у день дарування мають об'єднатися і ті, хто дарує книги, і ті, хто прищеплює любов до читання.
14 лютого 2017 року в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка відбудеться День дарування книг.
Запрошуємо чернівчан та гостей міста, авторів, представників видавництв, приватних осіб, користувачів прийти до обласної книгозбірні та ознайомитись з книгами які були подаровані у 2016 році і підтримати акцію "Подаруй бібліотеці книгу". Дарування книжок — гарна традиція читачів, друзів і партнерів книгозбірні. Значна частина книг подарованих у 2016 році буде представлена на книжкових виставках «Дарчі видання».
В цей день ви можете: подарувати обласній книгозбірні книги (книгу); залучити до цього свята друзів; приєднатись до буккросингу (прочитав – передай іншому).
В програмі:
12.00 – 17.00 год. – огляд представлених експозицій з подарованих видань та колекцій;
14.00 – 15.00 год. - «Бібліотека вдячна» (зустріч з авторами, видавцями, приватними особами, користувачами, представниками громадських організацій).
Приєднуйтесь до доброчинної акції. Книги будуть прийматись у будь якому відділі книгозбірні впродовж робочого часу – з 10.00 – до 19.00.
Адреса бібліотеки: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47.
Контактні телефони: 52-50-48, 0950662884.