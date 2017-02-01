Газ на Буковині відповідає державним нормам, але різниться за своєю енергетичною цінністю

Експертиза проб газу, що були відібрані на ГРП №20 у місті Чернівці та ГРП №1 у селі Черешенька Вижницього району Чернівецької області, засвідчила, що обидва зразки відповідають державному стандарту України, але відрізняються за своєю енергетичною цінністю. Це означає, що користь від споживання однакового об’єму блакитного палива в різних частинах області є різною. Відтак, для досягнення однакового результату, певні споживачі вимушені використовувати більший об’єм енергоресурсу, а значить і витрачати більше коштів. Про це повідомляє ПАТ «Чернівцігаз».
Результати експертизи проб газу, що були відібрані і досліджені незалежною сертифікованою лабораторією ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», показали, що газ на Буковині відповідає державним стандартам, а саме ДСТУ 5544-87. Згідно встановлених державою норм, теплота згоряння природного газу за стандартних умов повинна бути не нижчою за 7600 ккал/м³ (8,8 кВт/год).
У відповідності до результатів досліджень, теплота згорання зразків газу відібраного на ГРП №20 у м. Чернівці становить 8209 ккал/м³ (9,5 Квт/год), зразків газу відібраних на ГРП №1 в с. Черешенька Вижницього району Чернівецької області – 7936 ккал/ м³ (9,2 Квт/год).
Дослідження показало, що відібрані проби газу хоч і відповідають державним стандартам, однак мають різну енергетичну цінність. Така ситуація пояснюється тим, що зразки газу були взяті на ГРП, які знаходяться на різних газових гілках та живляться з різних джерел видобування блакитного палива. ГРП №20, який обслуговує м. Чернівці, отримує газ імпортного видобування з магістрального газопроводу. Натомість, ГРП №1 в с. Черешенька, живиться газом місцевого видобування, який також постачається мешканцям сусіднього с. Багна.
«Результати експертизи показали, що в межах нашої області споживачі використовують природний газ, який відрізняється за своєю енергетичною цінністю. Це означає, що коефіцієнт корисної дії від споживання однакового об’єму газу у різних споживачів може бути різним. Комусь для того щоб закип’ятити чайник потрібно буде використати більший об’єм газу, а відтак, сплатити більше коштів. Це абсолютно не справедливо і ставить споживачів в нерівні умови. Очевидно, що врахування енергетичної складової є більш об’єктивним та справедливим способом обліку та нарахування оплати за газ. Для того щоб цей механізм запрацював, передусім, потрібно внести зміни в нормативну базу», - зазначив Голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.
Наразі, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг своєю постановою №84 від 26 січня 2017 року вже зробила перший крок для забезпечення умов переходу на облік газу в енергетичних одиницях.
Зокрема комісія зобов’язала оператора газотранспортної системи України ПАТ «Укртрансгаз» становити та затвердити маршрути визначення фізико-хімічних показників газу, а також щомісяця публікувати на своєму сайті фактичні дані щодо розміру середньозваженої вищої теплоти згоряння природного газу за кожним маршрутом.
Згідно цієї ж постанови, оператори газорозподільних газопроводів зобов’язані передбачити в платіжках споживачів за розподіл природного газу, а також в особистому кабінеті споживача на власних сайтах інформацію про розмір середньозваженої вищої теплоти згоряння за розрахунковий період, а також обсяг енергії спожитого газу за трьома одиницями виміру: кВт/год, ккал, М/Дж.