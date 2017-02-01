Чернівецькі рятувальники продовжують рейди у житловому секторі області

Дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду – запорука збереження не лише майна громадян, а й їх здоров’я та життя. Тому фахівці Управління ДСНС України у Чернівецькій області впродовж 8-9 лютого провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення та розповіли людям правила безпеки, яких слід дотримуватися, щоб уникнути загрози виникнення загорання в будинках та запобігти небезпечним наслідкам пожеж.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Зокрема, рятувальники районних підрозділів Управління здійснили обхід житлових секторів у селах Конятин і Довгопілля Путильського району, Репужинці Заставнівського району, Чудей Сторожинецького району, Мольниця Герцаївського району та селищі Берегомет Вижницького району.
Спілкуючись з місцевими жителями, вогнеборці навели людям приклади пожеж, які виникли у домогосподарствах буковинців від початку року, розповіли про наслідки пожеж, які можуть статися у разі ігнорування правил безпеки. Щоб кожна людина знала, як вберегти свій дім від вогню, рятувальники пояснили громадянам правила безпечної експлуатації пічного опалення, електрообігрівачів та газових приладів. Дорослим фахівці Управління наголосили про важливість навчання дітей правил безпеки та роз’яснення малечі про загрозу від ігор з вогнем, користування сірниками і запальничками. Окрім цього, разом із соціальними працівниками рятувальники відвідали помешкання літніх людей, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, яких також навчили правил безпечного користування обігрівачами під час опалювального сезону.
У ході кожного рейду вогнеборці вручали буковинцям пам’ятні листівки із попереджувальним змістом та основними правил пожежної безпеки, яких слід постійно дотримуватися у побуті.