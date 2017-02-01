10 лютого перша чернівецька пара одружиться за 24 години

Перша чернівецька пара, яка взяла участь у проекті «Шлюб за 24 години», одружиться 10 лютого.
Нещодавно КБУ «Палац урочистих подій м.Чернівців» було визнано організатором пілотного проекту Мін’юсту України «Шлюб за 24 години».
Перші молодята вже подали заяву і мають можливість скористатись цією новацією – взяти шлюб без очікування тривалістю в місяць.
Вони одружаться 10 лютого о 14.00 у Палаці урочистих подій в присутності рідних, друзів і близьких.
Щоби зробити увесь процес «експрес-одруження» комфортним та якісним, вирішенням усіх організаційних питань буде займатись КБУ «Палац урочистих подій м.Чернівців».
Оскільки за умовами проекту організатором держаної реєстрації може бути або комунальне, або державне підприємство. Це перший спільний проект Головного територіального управління юстиції Чернівцецької області та КБУ «Палацу урочистих подій м.Чернівців».
Джерело: http://chernivtsy.eu/