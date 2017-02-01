Для закоханих у Чернівцях влаштують романтичне свято

Управління культури спільно з відділом у справах сім’ї та молоді міської ради та міським студентським парламентом запрошують на свято для всіх закоханих «На крилах любові», яке відбудеться в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка 14 лютого о 15:00 на алеї біля «Серця кохання».
На закоханих, які освідчуються, чекають приємні сюрпризи: святкові подарунки, запрошення на перегляд кінофільму на двох в кінотеатрі «Чернівці», запрошення на атракціонний комплекс, вечеря в ресторанах «Ратуша», «Гостинний двір» та «Маестро».