На Чемпіонат Світу з мотокросу в Чернівцях вже є перша заявка від британців

З 7 лютого (за 90 днів до Чемпіонату Світу) стартував прийом заявок на участь в українському етапі Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками, який пройде в Чернівцях - повідомляє Асоціація „Техноспорт”.
Першим екіпажем, які подали заявку на участь у змаганнях стали британці Бретт Уілкінсон (Brett WILKINSON) та Даніель Чемберлен (Daniel CHAMBERLAIN). Спортсмени не відтягували з реєстрацією та подали заявку на участь у Чемпіонаті вже на наступний день після початку.
Варто наголосити, що члени екіпажу не вперше завітають у наше місто. Британські спортсмени вже брали участь в українському етапі Чемпіонату Світу з мотокросу, що проходив у 2013 році в Чернівцях. Але вони виступали в різних екіпажах.
Тоді за результатами змагань Бретт Уілкінсон ( 23 стартовий номер екіпажу) зайняв 13 місце, його напарником був Крейг Парментер. А Даніель Чемберлен був напарником у Річарда Дженкінса, та зайняли 14 місце.
За підсумками усіх одинадцяти етапів Чемпіонату Світу минулого року екіпаж, яким керував Бретт Уілкісон показав досить непоганий результат, зайнявши 7 місце серед 58 екіпажів.
Отож, в цьому році побажаємо спортсменам успіху та призові місця.
Нагадуємо, що український етап Чемпіонату Світу з мотокросу серед екіпажів відбудеться в Чернівцях, 5-7 травня цього року. Також разом з Чемпіонатом пройдуть ще безліч змагань з технічних видів спорту та концертна програма. Не пропустіть це дійство. Квитки можна придбати на gastroli.ua .