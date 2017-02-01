Проблему з вивезенням сміття у Кіцмані вирішено

Проблему з вивезенням сміття у Кіцмані, про яку «Час» писав у числі 49 від 8 грудня минулого року, вирішено.
Директор виробничого управління житлово-комунального господарства райцентру Василь Дмитрович Димуряк повідомив про виконання обіцянки, даної мешканцям міста щодо відновлення спецтехніки для вивезення твердих побутових відходів.
Нагадаємо, наприкінці минулого року кіцманчани скаржились редакції на незручності, спричинені відсутністю належно обладнаної машини для вивезення сміття, через що були змушені закидати важкі пакети з відходами через високі борти звичайної вантажівки.
Наразі Кіцманським ВУЖКГ відремонтовано сміттєвоз із боковим завантаженням і вишуковуються кошти для придбання нової спецтехніки. Відрадно, коли керівництво комунальної служби відповідально ставиться до своєї роботи, а до людей - з повагою та розумінням їхніх потреб.