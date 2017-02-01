Козака позбавлять посади голови Аграрної партії на Буковині

З джерел, яким ми довіряємо, стало відомо, що голова Чернівецької обласної організації Аграрної партії України Василь Козак буде позбавлений цієї посади. Можливо, навіть членства у партії.
Про це Василеві також відомо. Тому він уже готується до вступу в якусь іншу партію.
Люди кажуть, що бачили його біля Тарути, де Козак сподівається не тільки бути членом, а й знову провідником.
Напевне, спробує він знову піти до ВО «Батьківщина», з якою колись дуже тісно співпрацював.
Чи прийме його Іван Мунтян?
Покаже ЧАС
фото "Букінфо"