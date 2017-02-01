Війна на Донбасі переходить в іншу фазу, – політолог пояснив, навіщо ліквідували "Гіві"

Політолог Петро Олещук пояснює, як вбивством одіозних ватажків бойовиків Росія готується змінити хід самої війни на Донбасі.
Про це експерт пише у своїй колонці для видання "Новое время".
За словами Олещука, "Моторола" і "Гіві" були технічними персонажами, яких створили і розкрутили спеціально для використання в пропагандистських цілях.
Потрібно було довести, що на Донбасі – рух простого народу. За легендою, "Гіві" і "Моторола" є простими представниками "русского мира", які воюють проти українських фашистів за покликом серця і є свого роду живим агітатором для російських добровольців. Вони також перейняли на себе весь негатив: і "Гіві", і "Моторола", і низка інших польових командирів були замішані в злочинах проти людства; відомі факти їхньої участі у стратах і тортурах полонених. За всіма ознаками, вони були міжнародними злочинцями,
– наголошує Олещук.
Аналітик наголошує, що виходячи з цього вбивство "Гіві" є справою рук самої Росії. Таким чином Кремль прибирає найбільш одіозних персонажів.
"Це означає, що нинішня фаза війни, коли Росія робить вигляд, ніби не має до бойових дій жодного стосунку, закінчується. Далі буде або інша фаза війни, або її припинення. Москва або піде з Донбасу, або переведе ситуацію під свій прямий контроль, відкрито закріпить там свою військову присутність (як це було в Південній Осетії і Абхазії). Польові командири з їхньою схильністю до анархії та "махновщини" Москві при цьому абсолютно не потрібні", – зазначає політолог.
Тепер Росія може активніше наполягати на реалізації Мінських угод в тих напрямках, які для неї більш вигідні.
Наприклад, з питання амністії. Київ міг говорити, що не може затверджувати амністію, оскільки українці цього не сприймуть, адже амністія поширилася б на таких персонажів як "Гіві". Тепер Росія може говорити: дивіться, нікого з одіозних персонажів не залишилося. Що вам заважає приймати рішення щодо амністії? Нічого. Ці аргументи Росія може використовувати в діалозі з усіма учасниками нормандського формату,
– пояснює Петро Олещук.
Таким чином, можна зробити висновок, що Росія змінює парадигму війни на Донбасі – як було раніше, вже не буде.
"Кремль натякає, що готовий до врегулювання конфлікту, в тому числі, на основі компромісів. Крім того, готуючись до цього врегулювання, Росія прибирає зайвих свідків. Тобто, я впевнений на 99%, що вбивство "Гіві" – справа рук росіян", – резюмує аналітик.
Нагадаємо, вранці 8 лютого стало відомо, що у Донецьку підірвали кабінет одного з ватажків бойовиків так званої "ДНР" Михайла Толстих, який був більше відомий за позивним "Гіві".