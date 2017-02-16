у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Проект спрямований на поліпшення рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення у Чернівецькій та Одеській областях. За фінансової підтримки Агентства розвитку Австрії буде охоплено більше 150 000 осіб, що проживають в обласних центрах, та принаймні 18 сіл, селищ та районів. Проект також стимулюватиме участь громадян у місцевому самоврядуванні та заохочуватиме впровадження ініціатив на рівні громад, зосереджуючи увагу на інклюзивності та охопленні найбільш незахищених верств населення.
Проект впроваджуватиметься на основі механізмів,створених у рамках проекту за фінансування ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», та реалізовуватиметься протягом 18 місяців.Загальний бюджет Проекту, профінансований Агентством розвитку Австрії, складає 500 000 євро.
Учасники: ключові партнери, Аташе Посольства Австрійської республіки в Україні, керівництво ПРООН, представники місцевих та регіональних адміністрацій та рад, представники ЗМІ.
О 12.20 відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо впровадження Спільногопроекту ADA та ПРООН «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей». Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.