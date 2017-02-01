Буковинські лісівники передали бійцям в Авдіївку утеплені гумові чоботи та рукавиці

Працівники Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства спільно з ДП «Чернівецький лісгосп» передали громадській організації «Буковинська громада», яка входить до складу координаційного центру з надання технічної допомоги військовослужбовцям, 50 пар утеплених гумових чоботів, 50 пар рукавиць та паливно-мастильні матеріали на суму понад 25 тисяч гривень - повідомляє лісівник Буковини.
Ця допомога буде передана волонтерами бійцям АТО в Авдіївку.
«Станом на 8 лютого лісогосподарськими підприємствами, які підпорядковані нашому управлінню, з моменту загострення ситуації в Авдіївці, надано допомоги українському війську на суму понад 110 тисяч гривень. Ми завжди на зв’язку з волонтерами, які точно знають, що потрібно нашим захисникам, і готові з ними оперативно взаємодіяти. Все для нашої з вами перемоги», - зазначив в.о начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий.