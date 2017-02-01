Понад 80% неповнолітніх правопорушників - учні чернівецьких шкіл, ліцеїв, училищ

Впродовж 2016 року Чернівецькою місцевою прокуратурою скеровано до суду 35 кримінальних проваджень відносно 31 неповнолітнього. В ході досудового розслідування доведено вчинення підлітками 55 злочинів та суспільно-небезпечних діянь, що містять ознаки кримінальних правопорушень.
Понад 80% від всіх неповнолітніх правопорушників склали мешканці м. Чернівці: учні загальноосвітніх шкіл, професійних ліцеїв, училищ.
Здебільшого неповнолітні вчиняють злочини проти власності, левову частку серед яких складають крадіжки (71 %).
Викликає занепокоєння та обставина, що упродовж 2016 року до суду скеровано кримінальні провадження про вчинення дітьми злочинних діянь, які минулими роками взагалі не реєструвались:
розбещення малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України), виготовлення та зберігання відеопродукції, що містить дитячу порнографію, а також примушування неповнолітніх до створення творів порнографічного характеру (ч. 4 ст. 301 КК України) та завідомо неправдиве повідомлення слідчому про вчинення злочину, поєднане з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого злочину (ч. 2 ст. 383 КК України).
Все це – суха статистика. Проте усім нам необхідно пам’ятати про те, що за кожною цифрою стоїть доля дитини, яка недоотримала батьківської любові і турботи, належного виховання, усвідомлення понять добра та зла. Адже аналіз умов та способу життя підлітків, які вступили у конфлікт із законом, доводить, що близько 80% з них проживають в неповних сім’ях, родинах, в яких батьки зловживають алкогольними напоями, або перебувають за кордоном та передали дітей на виховання іншим родичам, які не цікавляться долею дитини та не мають на неї належного впливу.