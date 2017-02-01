Запропоновано захистити права інвесторів житлового будівництва та врегулювати зобов'язання відносно довгобудів

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону від 06.02.2017 N 6033 "Про захист прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов'язань відносно довгобудів".
Документом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади врегулювання зобов'язань перед особами, кошти яких прямо чи опосередковано залучені у будівництво багатоквартирних житлових будинків, із завершення будівництва та введення їх в експлуатацію, а також із передачі особам у власність квартир або приміщень соціально-побутового призначення у таких будинках.
Процедура врегулювання зобов'язань відносно довгобуду може бути розпочата виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, на території яких знаходиться незавершений будівництвом об'єкт:
1) за власною ініціативою;
2) за заявою власника майнових прав на довгобуд за умови відповідності такого об'єкта ознакам довгобуду, визначеним цим Законом;
3) за заявою особи, зацікавленої у здійсненні добудови незавершеного будівництвом об'єкта або його придбанні за умови авансування такою особою витрат на її проведення в порядку та у розмірах, встановлених відповідною сільською, селищною, міською радою.
Зобов'язання відносно довгобуду можуть бути врегульовані в один з таких способів:
1) шляхом передачі прав на довгобуд житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав, вимоги яких внесені до реєстру майнових прав на довгобуд;
2) шляхом переведення прав та обов'язків відносно довгобуду на конкурсного замовника;
3) шляхом продажу довгобуду з відкритих торгів.
Протягом шістдесяти календарних днів з дня закінчення строку для подання заяви про включення до реєстру майнових прав на довгобуд, власники майнових прав на довгобуд, які подали відповідні заяви та були включені до реєстру, з метою завершення будівництва об'єкта можуть створити житлово-будівельний кооператив в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Рішення про доцільність врегулювання зобов'язань відносно довгобуду шляхом переведення прав та обов'язків відносно довгобуду на конкурсного замовника приймається у разі неможливості врегулювання зобов'язань шляхом передачі прав на довгобуд житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав на довгобуд не пізніше десяти днів з дня закінчення строку для подання заяви про включення до реєстру майнових прав на довгобуд.
У разі, якщо конкурс з відбору замовників з метою врегулювання зобов'язань шляхом передачі прав та обов'язків відносно довгобуду визнаний таким, що не відбувся, приймається рішення про доцільність врегулювання зобов'язань відносно довгобуду шляхом його продажу з відкритих торгів.
Заходи з врегулювання зобов'язань відносно довгобудів, визначені цим законопроектом, носитимуть тимчасовий характер та запроваджуватимуться з метою забезпечення ефективної процедури захисту прав і законних інтересів осіб, кошти яких були прямо чи опосередковано залучені у будівництво багатоквартирних житлових будинків, що мають ознаки довгобудів.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області