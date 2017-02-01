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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:07
09 лютого

Чернівецькі рятувальники продовжують рейди у житловому секторі області

16:48
09 лютого

10 лютого перша чернівецька пара одружиться за 24 години

16:38
09 лютого

На Чемпіонат Світу з мотокросу в Чернівцях вже є перша заявка від британців

14:29
09 лютого

Проблему з вивезенням сміття у Кіцмані вирішено

13:17
09 лютого

У Чернівцях підпишуть Меморандум з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей»

12:44
09 лютого

Понад 80% неповнолітніх правопорушників - учні чернівецьких шкіл, ліцеїв, училищ

12:39
09 лютого

Запропоновано захистити права інвесторів житлового будівництва та врегулювати зобов'язання відносно довгобудів

12:34
09 лютого

Лісогосподарське підприємство відшкодує збитки, завдані незаконною порубкою дерев

11:58
09 лютого

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

10:33
09 лютого

У Чернівцях стартує «Програма навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 роки»

10:24
09 лютого

Cхованку із контрафактним куривом виявили прикордонники на Буковині

20:13
08 лютого

У дитини з Глибоцького району діагностували кір

17:30
08 лютого

Тунель, що з’єднає Гравітон та Південно-Кільцеву вартує - 120 млн. грн.

14:38
08 лютого

За незаконне заволодіння автомобілем та розбій буковинцю присудили 7,5 років позбавлення волі

13:18
08 лютого

Чернівчани хочуть тролейбусне сполучення з проспекту Незалежності до Руської

13:11
08 лютого

У Чернівцях сьогодні ряд вулиць без води

12:53
08 лютого

Дотримання термінів сплати убереже від штрафів

12:52
08 лютого

Забудьте про черги – використовуйте електронні сервіси

12:51
08 лютого

Рятувальники Буковини відбуксирували 60 вантажівок, які застрягли на дорогах через негоду

12:47
08 лютого

14 березня – День українського добровольця

12:45
08 лютого

Чернівчани вже задекларували 7 млн. грн. доходу

12:44
08 лютого

Спадок „мовою” податкового законодавства

18:13
07 лютого

Аспіранти мають право на податкову знижку

18:12
07 лютого

Цьогоріч українській армії чернівчани перерахували майже 6 млн. грн.

16:16
07 лютого

За втручання прокуратури НПП «Вижницький» відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… АвдіївкуВже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук.
Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від БПП «Солідарність».
Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
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Що, Де, Коли
9 лютого о 16:00
У міськраді (кабінет 202) відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у м. Чернівцях.
12 лютого
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
14 лютого о 15.00
14 лютого о 15.00
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Запропоновано захистити права інвесторів житлового будівництва та врегулювати зобов'язання відносно довгобудів

Сьогодні, 12:39 / Коментарів: 0
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону від 06.02.2017 N 6033 "Про захист прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов'язань відносно довгобудів".

Документом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади врегулювання зобов'язань перед особами, кошти яких прямо чи опосередковано залучені у будівництво багатоквартирних житлових будинків, із завершення будівництва та введення їх в експлуатацію, а також із передачі особам у власність квартир або приміщень соціально-побутового призначення у таких будинках.

Процедура врегулювання зобов'язань відносно довгобуду може бути розпочата виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, на території яких знаходиться незавершений будівництвом об'єкт:

1) за власною ініціативою;
2) за заявою власника майнових прав на довгобуд за умови відповідності такого об'єкта ознакам довгобуду, визначеним цим Законом;
3) за заявою особи, зацікавленої у здійсненні добудови незавершеного будівництвом об'єкта або його придбанні за умови авансування такою особою витрат на її проведення в порядку та у розмірах, встановлених відповідною сільською, селищною, міською радою.

Зобов'язання відносно довгобуду можуть бути врегульовані в один з таких способів:
1) шляхом передачі прав на довгобуд житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав, вимоги яких внесені до реєстру майнових прав на довгобуд;
2) шляхом переведення прав та обов'язків відносно довгобуду на конкурсного замовника;
3) шляхом продажу довгобуду з відкритих торгів.

Протягом шістдесяти календарних днів з дня закінчення строку для подання заяви про включення до реєстру майнових прав на довгобуд, власники майнових прав на довгобуд, які подали відповідні заяви та були включені до реєстру, з метою завершення будівництва об'єкта можуть створити житлово-будівельний кооператив в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Рішення про доцільність врегулювання зобов'язань відносно довгобуду шляхом переведення прав та обов'язків відносно довгобуду на конкурсного замовника приймається у разі неможливості врегулювання зобов'язань шляхом передачі прав на довгобуд житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав на довгобуд не пізніше десяти днів з дня закінчення строку для подання заяви про включення до реєстру майнових прав на довгобуд.
У разі, якщо конкурс з відбору замовників з метою врегулювання зобов'язань шляхом передачі прав та обов'язків відносно довгобуду визнаний таким, що не відбувся, приймається рішення про доцільність врегулювання зобов'язань відносно довгобуду шляхом його продажу з відкритих торгів.

Заходи з врегулювання зобов'язань відносно довгобудів, визначені цим законопроектом, носитимуть тимчасовий характер та запроваджуватимуться з метою забезпечення ефективної процедури захисту прав і законних інтересів осіб, кошти яких були прямо чи опосередковано залучені у будівництво багатоквартирних житлових будинків, що мають ознаки довгобудів.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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