Лісогосподарське підприємство відшкодує збитки, завдані незаконною порубкою дерев

Господарський суд Чернівецької області задовольнив позов прокуратури області в інтересах держави, в особі Державної екологічної інспекції, щодо стягнення з ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Сторожинецький держспецлісгосп» понад 300 тис. грн. шкоди, спричиненої незаконною рубкою лісу - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
За результатами планової перевірки здійсненої Державною екологічною інспекцією у Чернівецькій області було встановлено, що один з майстрів лісу вказаного лісогосподарського підприємства з березня 2014 по червень 2016 року неналежно виконував свої службові обов'язки, не здійснював відповідні обстеження ввіреного йому під охорону лісу та допустив незаконну порубку 30 дерев, завдавши істотної шкоди державним інтересам.
Так як на постійних лісокористувачів законодавством покладено обов’язок вживати належних заходів до охорони лісових ресурсів, а ДП СЛАП «Сторожинецький держспецлісгосп», в порушення норм чинного законодавства України, не забезпечило охорону і збереження лісу від незаконної рубки, прокуратура звернулась до суду з позовом про відшкодування завданих збитків в сумі понад 300 тис. грн.