19 січня у Верховній Раді зареєстровано розроблений зусиллями експертного та громадського середовища законопроект «Про державну мову» (реєстр. № 5670).
Ця довгоочікувана подія відкриває шлях до системних змін у становищі української мови, державний статус якої пора нарешті наповнити реальним змістом.
Наша мова є одним із визначальних чинників єднання українського народу та створення міцного підґрунтя державної незалежності й соборності України.
Це не просто культурне надбання і засіб комунікації, а наріжний камінь національної безпеки, соціального розвитку та міжнародної суб’єктності України.
Для підписання петиції на підтримку законопроекту “Про державну мову” №5670 потрібно зареєструватися чи авторизуватися на сайті Верховної Ради України і проголосувати за посиланням https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/2061
Після голосування на сайті підпис потрібно підтвердити з отриманого на пошту листа.