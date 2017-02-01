СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ

Понад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.Є країни, в яких і кроку неможливо ступити без того, щоб не "віддячити" чиновникові за найдрібніші послуги, які той має надавати безкоштовно, - держава платить йому зарплату. На жаль, українці це знають із власного життя: наша держава належить до числа найбільш корумпованих у світі. Кожного року різні служби проводять рейтинги корумпованості, такий уже відбувся і у нинішньому році. Із 176 протестованих країн Україна посіла 136 місце, поруч з африканською Угандою. Найбільш корумпованою державою світу впродовж десятиліття залишається Сомалі. Там з 1991 року іде громадянська війна і практично відсутні суди, отже, корупціонерам тюрма не загрожує, от вони й розперезалися повністю.А місце Румунії у цьому списку відносно невисоке (порівняно з нашим) - 69. Чому? Адже традиційно її вважали дуже корумпованою. Все змінилося після вступу держави до ЄС. Позитивні зміни в законодавстві створили умови для успішної боротьби з корупцією. А головне - румунське суспільство зрозуміло, що протистояти хабарникам і владним злодіям має кожен громадянин. Чим менше люди платять вельможним злочинцям з власної кишені, тим краще живуть самі. Адже у корумпованій державі купка продажних посадовців веде розкішне життя, а простолюд скніє у злиднях.Ще у 1989 р. румуни повстали проти диктатора Чаушеску, скинули його і розстріляли. З того часу румунське керівництво відчуває справжній страх перед народом. А громадськість вчиться ефективно тиснути на своїх "слуг", захищаючи власні права. От і нині протестувальники змусили уряд скасувати його паскудне розпорядження про амністію хабарникам і тут же почали вимагати відставки уряду соціал-демократів, який намагався дати послаблення корупціонерам.Румуни продемонстрували один з дієвих методів тиску на владу. Хочеться наголосити: дисциплінованість маніфестантів вражає. Коли провокатори намагалися закидати поліцейських петардами та крижаними уламками, прості люди присікли такі дії. Сотні тисяч громадян виходили на вулиці, але акції відбувалися спокійно. У робочі дні їх проводили після роботи, лише у вихідні маніфестації відбувалися у світлий час доби. А після їх завершення учасники акцій самі прибирали сміття на вулицях і площах, демонструючи високу культуру поведінки.Для нас цей досвід є важливим, адже сама собою корупція не зникне. З нею необхідно боротися ефективними методами. На жаль, в Україні є ще чимало людей, мізки яких ніяк не виберуться зі сталінської епохи. В їхньому середовищі дуже популярна казка про те, що китайці подолали корупцію завдяки розстрілам чиновних корупціонерів. У КНР і справді час від часу розстрілюють тих, до кого у простолюду накопичилося багато ненависті. Страти відбуваються публічно, їх демонструють по телебаченню. Вже розстріляли понад 10 тисяч корупціонерів. Додамо - на 1 мільярд 300 мільйонів населення. Допомогло? Ні.Китай дотепер належить до країн з високим рівнем корупції. У міжнародному рейтингу він ділить місце з Колумбією. Так-так, тією країною, де наркомафія контролює цілі сфери життя, а владі не вдається ліквідувати наркокартелі, незважаючи на значну допомогу США. Йдеться про багатомільярдні суми, котрі наркоторгівці заробляють на продажу кокаїну і використовують їх для підкупу державних чиновників та силовиків.А в Китаї на тлі бурхливого економічного розвитку виник цілий соціальний шар мільярдерів і мультимільйонерів, тісно пов'язаний з партійною номенклатурою. З того союзу розповзається корупційна зараза, яка викликає різке невдоволення суспільства. Проте у КНР відсутні механізми демократичного виявлення громадської волі, тому держава бере на себе функції "випускання пари", щоб не знесло кришку соціального котла. От і розстрілюють час від часу когось з корупціонерів, щоб зменшити напругу в суспільстві. Такий метод застосовують там, де надзвичайно низька політична культура. До речі, сусідка Китаю, КНДР входить до трійки найбільш корумпованих держав світу. Тамтешні диктатори із сімейства Кімів також час від часу розстрілюють когось із високопосадовців...То чи є приклади успішної боротьби з корупцією? Звичайно! Найменш корумповані у сучасному світі Данія, Нова Зеландія, Фінляндія, Швеція і Швейцарія. Це держави з найвищою якістю життя, спільним для яких є демократія і розвинене громадянське суспільство. Всі вони мають незалежні суди, що користуються довірою населення і працюють під громадським контролем. Тому кожен потенційний корупціонер знає: якщо його спіймають, то відкупитися від суду він не зможе. Громадяни ж негайно повідомляють правоохоронні органи про спроби примусити їх платити хабарі. Суспільство і держава спільно ведуть боротьбу з ганебним явищем, тому рівень життя громадян у цих країнах дуже високий.Суспільство сусідньої з нами держави врахувало цей позитивний досвід. Румуни стали на правильний шлях, намагаючись громадянською активністю контролювати дії чиновників. У цій державі вже розділені законодавча, виконавча і судова гілки влади, що дозволяє їм контролювати одна одну і не допускати безкарного порушення закону. Причому на демонстрації протесту разом з рядовими громадянами виходив і президент Румунії. Нам же варто уважніше придивлятися до того, що відбувається у сусідів, - може згодитися на майбутнє.Маємо ми ще такого сусіда, як Молдова. У мовному, культурному, історичному плані вона тісно пов'язана з Румунією, але докорінно відрізняється від неї сучасним політичним життям. Поряд з Україною, Молдова належить до європейських держав з найбіднішим населення. Молодь звідти виїжджає на заробітки за кордон, а представники старших поколінь обрали собі президентом соціаліста Додона. Ще недавно він був членом компартії, яка під керівництвом президента Вороніна перетворювала Молдову на розграбовані задвірки Європи. За рівнем корумпованості ця держава посідає 103 місце з 176 країн.Молдовська молодь прагне в Європу, щоб за прикладом сусідів-румунів розвиватися швидко, надолужуючи згаяне у минулому. Проте Додон виступає проти євроінтеграції, натомість тягне країну в московські обійми. Ідеал він вбачає у минулому, а не в майбутньому. Днями навіть запропонував відмовитися від триколірного національного прапора на користь червоного.Може, запропонувати йому на тій фані намалювати золотого півника? Того самого, з казки Пушкіна. Півника, який дзьобнув царя Додона у тім'ячко з відомим наслідком для всього додонового царства. А роль золотого півника можуть зіграти дострокові президентські вибори в Молдові, про які вже починають говорити політичні противники нинішнього прибічника путінської Москви. Досвід постсоціалістичних країн засвідчив: долати шалену корупцію можна лише розвитком громадянського суспільства і постійним громадським контролем над владою. Усі спроби повернутися назад і шукати московської підтримки ведуть до подальшої корумпованості держави. Приклади Румунії і Молдови - такі різні! - у нас перед очима, от і можемо робити власні висновки.Ігор Буркут, політолог