На другій групі єдиного податку надавати послуги можна лише громадянам та єдинникам

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:07
09 лютого

Чернівецькі рятувальники продовжують рейди у житловому секторі області

16:48
09 лютого

10 лютого перша чернівецька пара одружиться за 24 години

16:38
09 лютого

На Чемпіонат Світу з мотокросу в Чернівцях вже є перша заявка від британців

14:29
09 лютого

Проблему з вивезенням сміття у Кіцмані вирішено

13:17
09 лютого

У Чернівцях підпишуть Меморандум з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей»

12:44
09 лютого

Понад 80% неповнолітніх правопорушників - учні чернівецьких шкіл, ліцеїв, училищ

12:39
09 лютого

Запропоновано захистити права інвесторів житлового будівництва та врегулювати зобов'язання відносно довгобудів

12:34
09 лютого

Лісогосподарське підприємство відшкодує збитки, завдані незаконною порубкою дерев

11:58
09 лютого

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

10:33
09 лютого

У Чернівцях стартує «Програма навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 роки»

10:24
09 лютого

Cхованку із контрафактним куривом виявили прикордонники на Буковині

20:13
08 лютого

У дитини з Глибоцького району діагностували кір

17:30
08 лютого

Тунель, що з’єднає Гравітон та Південно-Кільцеву вартує - 120 млн. грн.

14:38
08 лютого

За незаконне заволодіння автомобілем та розбій буковинцю присудили 7,5 років позбавлення волі

13:18
08 лютого

Чернівчани хочуть тролейбусне сполучення з проспекту Незалежності до Руської

13:11
08 лютого

У Чернівцях сьогодні ряд вулиць без води

12:53
08 лютого

Дотримання термінів сплати убереже від штрафів

12:52
08 лютого

Забудьте про черги – використовуйте електронні сервіси

12:51
08 лютого

Рятувальники Буковини відбуксирували 60 вантажівок, які застрягли на дорогах через негоду

12:47
08 лютого

14 березня – День українського добровольця

12:45
08 лютого

Чернівчани вже задекларували 7 млн. грн. доходу

12:44
08 лютого

Спадок „мовою” податкового законодавства

18:13
07 лютого

Аспіранти мають право на податкову знижку

18:12
07 лютого

Цьогоріч українській армії чернівчани перерахували майже 6 млн. грн.

16:16
07 лютого

За втручання прокуратури НПП «Вижницький» відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… АвдіївкуВже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук.
Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від БПП «Солідарність».
Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
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Що, Де, Коли
9 лютого о 16:00
У міськраді (кабінет 202) відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у м. Чернівцях.
12 лютого
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
14 лютого о 15.00
14 лютого о 15.00
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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На другій групі єдиного податку надавати послуги можна лише громадянам та єдинникам

Сьогодні, 12:03 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що однією з умов перебування фізичних осіб-підприємців на другій групі платників єдиного податку є здійснення господарської діяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та / або населенню (п. 291.4 ПКУ).

Якщо підприємець - платник єдиного податку другої групи надає послуги відповідно до договору, яким визначено, що замовником є юридична особа - не платник єдиного податку, який підписує акт виконаних робіт і оплачує вартість виконаних послуг, то такий підприємець порушує умови, передбачені ПКУ для другої групи платників єдиного податку.

Разом з тим, за підприємцем залишається право обрання третьої групи платника єдиного податку.
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