На другій групі єдиного податку надавати послуги можна лише громадянам та єдинникам

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що однією з умов перебування фізичних осіб-підприємців на другій групі платників єдиного податку є здійснення господарської діяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та / або населенню (п. 291.4 ПКУ).
Якщо підприємець - платник єдиного податку другої групи надає послуги відповідно до договору, яким визначено, що замовником є юридична особа - не платник єдиного податку, який підписує акт виконаних робіт і оплачує вартість виконаних послуг, то такий підприємець порушує умови, передбачені ПКУ для другої групи платників єдиного податку.
Разом з тим, за підприємцем залишається право обрання третьої групи платника єдиного податку.