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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… АвдіївкуВже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук.
Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від БПП «Солідарність».
Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
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Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
14 лютого о 15.00
14 лютого о 15.00
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку

Сьогодні, 11:47 / Коментарів: 3
Очільники Буковини Мунтян і Фищук вирушать на молитовний сніданок в… Авдіївку


Вже другий тиждень перебувають в Америці два очільники Буковини Іван Мунтян та Олександр Фищук.
Обидва - голови. Одного обрали люди головою обласної ради від ВО «Батьківщина». Іншого призначив президент Петро Порошенко від БПП «Солідарність».
Коли на фронтах почалося загострення, коли гинуть найкращі сини й доньки України, захищаючи рідну землю і їхні посади (та дупи), ці два керівники області снідають з Трампом.

Ну, добре, поснідали, та й годі. Пора додому. Тим паче, що дуже гаряча пора у нас.

Там - війна на Сході, тут - контрабанда, зима, заметілі… Уже двічі за останній тиждень в області оголошували дні жалоби за загиблими воїнами. Наші голови з Вашингтону висловили сум за ними і співчуття родинам. Та й далі собі живуть у ситому американському суспільстві.

Я спеціально не торкаюся фінансової сторони поїздки на сніданок наших зверхників. Коли приїдуть і заповнять декларації, з них за це запитають буковинці.
Тут йтиметься про моральний бік поїздки Мунтяна і Фищука.

Добровольці з «Правого сектору» (пам`ятаєте, Іван Мунтян раніше казав: «Я - «Правий сектор!») взяли відпустки за свій рахунок і поїхали в Авдіївку захищати українську землю від російських загарбників. Вони поїхали не снідати, не обідати і не відпочивати. Вони ризикують своїм життям. То який приклад нації подають двоє наших очільників? Вони також взяли відпустки за свій рахунок. Вони також поїхали… в Америку. Молитися!

Ніби не можна вдома помолитися за українських воїнів, волонтерів, за націю і Україну!.. Навіть більше уже ви там помолилися. То їдьте додому. Тут справ у нас з вами багато і проблем багато. Тож ні, ще на тиждень залишилися в Америці. Бо їм там добре. А нам?!

А хто з них і коли про нас думав?… Вони думають та піклуються тільки про себе.

Тож вірно написала одна волонтерка, яка виїхала в Авдіївку тоді, коли голови виїхали в Америку.

«У нас з вами стеляться різні дороги в цей час. Наші - на Схід, ваші - на Захід. Ми їдемо туди, де сонце сходить і починається день. Ви там, де воно заходить і настає ніч. У нас усе попереду. У вас усе вже позаду.

Кожен сам собі вибрав дорогу. Коли дійдете до її кінця, не нарікайте на когось. Тільки на себе. Бо у суворий час, воєнний час нація взяла у руки автомати для боротьби з ворогом. А ви взяли у руки ложки для сніданку з Трампом…»
Кожному своє.

Через тиждень-два Іван Мунтян та ті, хто з ним ходив на сніданок до Трампа, будуть хвалитися своєю причетністю до великих людей, виставлятимуть (і вже виставляють) у ФБ селфі за розкішними столами. Вони будуть радіти і насолоджуватися життям.

А у цей час з Донбасу повернуться зранені, змучені, обморожені воїни та волонтери. Вони побачать, що так нічого й не змінилося в Україні: хто крав, той продовжує красти, хто добре їв, їсть ще ліпше, хто добре жив, досі живе на широку ногу.

Вони будуть мовчати. Але уже не будуть терпіти брехні про «раненого в голову» чи з «правого сектора Івана».
І тоді може статися лихо. Для тих, хто його собі накликав.
Петро Кобевко
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Сьогодні, 12:19 - НВ з написав(ла): в матеріалі
Я терпеть не могу Кобевко, его хамское отношение к простым трудягам, многопартийность и лизоблюдство в владным... НО! Эта статья меня приятно удивила! Очень правильная, хотя несколько запоздалая. Фищук и Мунтян превзошли даже депутатов-олигархов. Те -покрасовался час у Трампа и домой. А эти "герои", проедают там "семейные деньги"? Поездка обходится НАМ на сумму более 10млн.гр. Спасатели и дорожники области, без копейки денег пытаются спасать область,людей, дороги от непогоды! Область оставили на бестолковых молокососов, не способных и не желающих профинансировать МЧС и дорожников, хотя в их распоряжении почти 500млн.гр.только дорожных денег.Дорожники, четыре месяца без з/платы, сегодня, без топлива- сутками на дорогах! А эти-красуются !!! В шею гнать обоих!
Сьогодні, 15:14 - ілько з написав(ла): в матеріалі
хлопці .....повністю підтримаю ...в задницу обоих
Сьогодні, 15:31 - федір43726 з написав(ла): в матеріалі
Краще б виконували обов,язки які на них покладені .Хлопці в зоні ато,справляються без них добре.
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