Управління освіти Чернівецької міської ради спільно з Федерацією плавання України розпочинає заняття по «Програмі навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 р». Участь у Програмі візьмуть 235 дітей з 17 загальноосвітніх навчальних закладів міста молодшого та середнього віку ліцею №4, Чернівецької спеціалізованої школи І-ступеня 7, Чернівецької спеціалізованої школи І-ступеня №9, Чернівецької спеціалізованої школи І-ступеня №15, Чернівецької спеціалізованої школи І-ступеня №35, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 1, 5, 6, 8, 14, 19, 20, 22, 24, 33, 38, 41, .
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Заняття проводяться на базі басейну «Титан» (Пр. Незалежності, 111) з понеділка по суботу з 13.00 до 15.00. Після закінчення навчального курсу з дітьми буде проведено відкритий підсумковий урок, після якого дітям будуть вручені Сертифікати про закінчення курсу навчання плавання та перші спортивні медалі. На реалізацію Програми у І півріччі 2017р. з міського бюджету виділено 155 тис. 400 грн. Координатор програми голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Чернівецькій області Людмила Сідлецька. Відкриття занять по «Програмі навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 роки» відбудеться 13 лютого 2017 р. о 13.00 в басейні фітнес-центру «Титан» (ПР.Незалежності,111). Запрошуються представники батьківських комітетів, преси та керівники навчальних закладів м.Чернівці.