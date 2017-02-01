Cхованку із контрафактним куривом виявили прикордонники на Буковині

Чергову спробу переправи до сусідньої Румунії майже 15 тисяч пачок цигарок було упереджено вчора прикордонниками Чернівецького загону.
Так, пізно увечері в ході несення служби прикордонним нарядом відділу «Селятин» було виявлено доріжку слідів від кількох осіб, що вела в бік кордону. Відпрацьовуючи залишені сліди, прикордонниками мобільної застави «Чернівці» вдалося виявити добре замасковану схованку, в якій знаходилися підготовлені до подальшої переправи 30 ящиків сигарет.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Уся виявлені тютюнові вироби у кількості 14250 пачок «Марбле» без марок акцизного збору доставлені до прикордонного підрозділу. На місце події прибули представники Національної поліції. На даний час триває пошук імовірних власників покинутого краму.